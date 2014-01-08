BBC英國排行榜（第2周）

Image caption Pitbull近年推出一系列成功單曲和專輯

本周排行榜前10名中有1首新歌，2上升，4首位置不變。

英國女歌手Ellie Goulding在2012年10月推出的第2張個人專輯《Halcyon》（翠鳥）大獲成功.

她後來出版的加強版《Halcyon Days》中的單曲《Burn》去年成為Ellie的第一首冠軍單曲。

另一首單曲《How Long Will I Love You》作為BBC Children In Need慈善活動的主題曲去年11月出版。

這首歌已經在英國單曲排行榜上停留了11周，本周更上升2位，成為第5名。

古巴裔美國說唱藝人Pitbull生於1981年的邁阿密。

Pitbull從小就顯露出音樂才能，卻在因為父母離異曾經在十幾歲的時候誤入歧途。

高中畢業之後，他開始全身心地投入到音樂事業，走上正軌。

2001年，Pitbull正式與唱片公司簽約，開始展露頭角。

他在2004年出版處女專輯，打入美國Billboard排行榜的前20名。

到如今，Pitbull已經推出7張個人專輯，深受樂迷喜愛。

去年10月，他出版單曲大碟《Meltdown》，其中的主打歌《Timber》與美國女說唱藝人Kesha合作，獲得成功。

這首歌在Billboard排行榜上不斷攀升，已經在第2名的位置停留了好幾周。

這首歌本周在英國一經推出就力克其它對手，成為英國單曲排行榜的冠軍歌曲。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10：

10. 位置不變，美國搖滾樂隊OneRepublic曾經的冠軍歌曲《Counting Stars》本周第10；

9. 位置不變，英國男孩偶像組合One Direction的《Story of My Life》位列第9；

8. 上升5位，荷蘭DJ Martin Garrix曾經的冠軍歌曲《Animals》本周第8；

7. 下降5位，歌唱選秀節目《The X Factor》2013年度冠軍Sam Bailey曾經的冠軍歌曲《Skyscraper》排行第7；

6. 下降1位，美國著名說唱歌手Eminem曾經的冠軍歌曲《The Monster》本周第6；

5. 上升2位，英國女歌手Ellie Goulding的《How Long Will I Love You》位列第5；

4. 位置不變，美國創作型歌手Jason Derulo的《Trumpets》排行第4；

3. 位置不變，瑞典DJ Avicii的《Hey Brother》本周第3；

2. 下降1位，美國說唱藝人Pharrell Williams的《Happy》位列第2；

1. 全新上榜，古巴裔美國首場藝人Pitbull的新歌《Timber》成為本周排行榜冠軍。

（責編：路西）