BBC英國排行榜（第7周）

Image caption DJ Fresh已經出道17年之久

本周排行榜前10名中有1首新歌，3上升，1首位置不變。

英國音樂人DJ Fresh來自英格蘭西薩塞克斯郡，生於1977年。

他從1996年出道，曾經是英國著名drum & bass樂團Bad Company的主要成員之一。

DJ Fresh 21歲時，這個樂團製作的單曲《The Nine》被某音樂雜誌讀者評為drum & bass領域最偉大的單曲。

2006年，他推出首張個人專輯，單飛後繼續受到樂迷關注。

到如今，DJ Fresh已出版3張專輯，一些熱門單曲獲得好成績。DJ Fresh本周出版全新單曲《Dibby Dibby Sound》。

這首歌的原作者是19歲的美國音樂製作人Jay Fay。

DJ Fresh在這首歌中加入了電貝司的元素，襯托英國著名hip pop女歌手Ms Dynamite的歌聲。

這首歌剛出版就大熱，打入本周英國單曲排行榜，成為第3名。

英國電子音樂4人組合Clean Bandit的《Rather Be》前兩周勇奪排行榜冠軍。

這首歌與英國歌手Jess Glynne合作，是樂隊處女專輯中的第3首單曲。

《Rather Be》本周繼續氣勢如虹，再次蟬聯英國單曲排行榜的No.1。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10：

10. 下降2位，瑞典DJ Avicii的《Hey Brother》本周第10；

9. 下降2位，英國女生組合Neon Jungle的《Braveheart》位列第9；

8. 上升3位，美國搖滾樂隊OneRepublic的《If I Lose Myself》本周第8；

7. 下降2位，英國創作型女歌手Katy B的《Crying For No Reason》排行第7；

6. 下降2位，英國電子音樂二人組合Gorgon City的《Ready For Your Love》本周第6；

5. 上升1位，古巴裔美國說唱藝人Pitbull曾經的冠軍歌曲《Timber》位列第5；

4. 下降2位，美國著名hip pop藝人will.i.am的《Feelin』 Myself》排行第4；

3. 全新上榜，英國音樂人DJ Fresh vs Jay Fay的新歌《Dibby Dibby Sound》本周第3；

2. 上升1位，美國說唱藝人Pharrell Williams曾經的冠軍歌曲《Happy》位列第2；

1. 位置不變，英國電子音樂組合Clean Bandit的新歌《Rather Be》連續3周成為排行榜冠軍。

（責編：路西）