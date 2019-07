BBC英國排行榜（第9周）

Image caption Sam Smith與Naughty Boy合作的《La La La》是去年大熱的單曲。

本周排行榜前10名中有2首新歌,2上升,1首位置不變。

A Great Big World是一個音樂二人組合,來自紐約,成員為Ian Axel和Chad Vaccarino。

兩人在紐約大學一個音樂項目學習時結識,開始一起寫歌。Ian Axel還曾經推出過獨立製作的個人專輯。

2012年,組合正式更名為A Great Big World,推出首張單曲輯。

同年,該組合為美國流行電視劇《歡樂合唱團》創作的單曲《This Is The New Year》在多家電視網播出,人氣頗高。

A Great Big World去年9月推出單曲《Say Something》,兩個月後又重新出版與天后Christina Aguilera合作的版本。

這首歌打入美國Billboard排行榜的前5名,也在世界其它一些國家上榜。

A Great Big World今年1月出版首張專輯《Is There Anybody Out There?》,同樣大熱。

《Say Something》剛剛在英國出版,一經推出就成為單曲排行榜的第4名。

英國創作型歌手Sam Smith生於1992年,曾經是英國青少年音樂劇劇團的成員。

2012年10月,他與英國電子音樂組合Disclosure合作的單曲《Latch》成為英國單曲排行榜的第11名。

去年2月,Sam出版首張個人單曲《Lay Me Down》。

同年5月,與英國音樂人Naughty Boy合作的一首《La La La》榮登排行榜榜首。

如今,他推出個人處女專輯中的第二張打榜單曲《Money On My Mind》。

這首歌一齣版就氣勢如虹,一舉成為本周英國單曲排行榜的No.1。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10:

10. 下降4位,英國音樂人DJ Fresh vs Jay Fay的《Dibby Dibby Sound》本周第10;

9. 下降4位,英國創作型女歌手Katy B的《Crying For No Reason》位列第9;

8. 位置不變,古巴裔美國說唱藝人Pitbull曾經的冠軍歌曲《Timber》本周第8;

7. 下降3位,法國音樂人David Guetta的《Shot Me Down》排行第7;

6. 上升4位,美國流行天后Katy Perry的《Dark Horse》本周第6;

5. 下降3位,俄裔德國電子音樂製作人Zedd的《Stay the Night》位列第5;

4. 全新上榜,美國雙人組合A Great Big World與天后Christina Aguilera合作的《Say Something》排行第4;

3. 下降2位,英國電子音樂組合Clean Bandit前4周的冠軍單曲《Rather Be》本周第3;

2. 上升1位,美國說唱藝人Pharrell Williams曾經的冠軍歌曲《Happy》位列第2;

1. 全新上榜,英國創作型歌手Sam Smith的新歌《Money On My Mind》成為排行榜冠軍。