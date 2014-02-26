BBC英國排行榜（第9周）

Image caption Sam Smith與Naughty Boy合作的《La La La》是去年大熱的單曲。

本周排行榜前10名中有2首新歌，2上升，1首位置不變。

A Great Big World是一個音樂二人組合，來自紐約，成員為Ian Axel和Chad Vaccarino。

兩人在紐約大學一個音樂項目學習時結識，開始一起寫歌。Ian Axel還曾經推出過獨立製作的個人專輯。

2012年，組合正式更名為A Great Big World，推出首張單曲輯。

同年，該組合為美國流行電視劇《歡樂合唱團》創作的單曲《This Is The New Year》在多家電視網播出，人氣頗高。

A Great Big World去年9月推出單曲《Say Something》，兩個月後又重新出版與天后Christina Aguilera合作的版本。

這首歌打入美國Billboard排行榜的前5名，也在世界其它一些國家上榜。

A Great Big World今年1月出版首張專輯《Is There Anybody Out There?》，同樣大熱。

《Say Something》剛剛在英國出版，一經推出就成為單曲排行榜的第4名。

英國創作型歌手Sam Smith生於1992年，曾經是英國青少年音樂劇劇團的成員。

2012年10月，他與英國電子音樂組合Disclosure合作的單曲《Latch》成為英國單曲排行榜的第11名。

去年2月，Sam出版首張個人單曲《Lay Me Down》。

同年5月，與英國音樂人Naughty Boy合作的一首《La La La》榮登排行榜榜首。

如今，他推出個人處女專輯中的第二張打榜單曲《Money On My Mind》。

這首歌一齣版就氣勢如虹，一舉成為本周英國單曲排行榜的No.1。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10：

10. 下降4位，英國音樂人DJ Fresh vs Jay Fay的《Dibby Dibby Sound》本周第10；

9. 下降4位，英國創作型女歌手Katy B的《Crying For No Reason》位列第9；

8. 位置不變，古巴裔美國說唱藝人Pitbull曾經的冠軍歌曲《Timber》本周第8；

7. 下降3位，法國音樂人David Guetta的《Shot Me Down》排行第7；

6. 上升4位，美國流行天后Katy Perry的《Dark Horse》本周第6；

5. 下降3位，俄裔德國電子音樂製作人Zedd的《Stay the Night》位列第5；

4. 全新上榜，美國雙人組合A Great Big World與天后Christina Aguilera合作的《Say Something》排行第4；

3. 下降2位，英國電子音樂組合Clean Bandit前4周的冠軍單曲《Rather Be》本周第3；

2. 上升1位，美國說唱藝人Pharrell Williams曾經的冠軍歌曲《Happy》位列第2；

1. 全新上榜，英國創作型歌手Sam Smith的新歌《Money On My Mind》成為排行榜冠軍。