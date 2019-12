BBC英國排行榜（第21周）

Image caption Rita Ora星途看好

本周排行榜前10名中有1首新歌,4首上升,1首位置不變。

荷蘭組合The Common Linnet去年成立,專門為了今年的Eurovision歐洲歌曲大賽而生。

組合的兩位成員Ilse Delange和Waylon都是已經有成就的鄉村音樂歌手。

組合的名字The Common Linnet是赤胸朱頂鶴的意思,正好把來自荷蘭東部的兩位歌手比作會唱歌的鳥。

The Common Linnet前不久在哥本哈根舉行的Eurovision大賽上表演的新歌《Calm After the Storm》不負眾望,被全歐洲觀眾投票成為第二名。

這首歌在英國單曲排行榜上上升86位,成為第9名。

1990年出生的英國女歌手Rita Ora是阿爾巴尼亞裔,1歲的時候隨父母移居倫敦。

Rita從很小的時候就展露出在歌唱方面的才華,畢業於培養了眾多藝人的Sylvia Young戲劇表演學校。

她17、8歲時起開始參與一些大牌歌手的音樂錄製。

Rita在2012年迅速竄紅,因為她的單曲《R.I.P》以及與DJ Fresh合作的《Hot Right Now》都成為英國排行榜冠軍。

同年8月出版的個人處女專輯《Ora》與will.i.am等著名音樂人合作,也成為專輯榜冠軍。

如今,Rita即將推出第二張個人專輯,其中的全新單曲《I Will Never Let You Down》剛出版就深受樂迷喜愛,成為本周英國單曲排行榜的No.1。

本周BBC Chart UK英國流行單曲排行榜的Top 10:

10. 位置不變,澳大利亞90後女歌手Iggy Azalea的《Fancy》本周第10;

9. 上升86位,荷蘭組合The Common Linnet的新歌《Calm After the Storm》位列第9;

8. 上升16位,已故美國音樂傳奇Michael Jackson的全新製作《Love Never Felt So Good》本周第8;

7. 下降2位,英國電子舞曲雙人組合Sigma的《Nobody To Love》排行第7;

6. 上升1位,英國歌手Paloma Faith的《Only Love Can Hurt Like This》本周第6;

5. 下降2位,加拿大女歌手Kiesza曾經的冠軍歌曲《Hideaway》位列第5;

4. 下降2位,英國DJ Calvin Harris曾經的冠軍歌曲《Summer》排行第4;

3. 上升1位,美國歌手John Legend的《All Of Me》本周第3;

2. 下降1位,荷蘭hip pop歌手Mr Probz上周的冠軍歌曲《Waves》位列第2;

1. 全新上榜,英國女歌手Rita Ora的新歌《I Will Never Let You Down》成為排行榜冠軍。