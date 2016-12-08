記者來鴻：創下奇蹟的中國印尼“混血兒”

Image copyright IRRI Image caption 勞埃收獲第一批"奇蹟稻"

一方高大能幹來自印尼；一方矮小堅強來自中國，生個"孩子"創奇蹟：臨危受命發動顏色革命，風雨50載改變吃大米人的生活！

不久前，我收到一份著實奇特的請柬，去參加在德里一家豪華酒店舉行的50歲生日派對，不過，慶生的是一種大米，名字只有首字母縮寫：IR8。

去給憤怒的大米做壽？！（IR8與英文irate諧音，意思是憤怒）。

主持派對的印度農業部長巴格特（Shri Sudarshan Bhagat）形容，IR8的誕生"是印度歷史上偉大的一刻"。確實如此，如果說有哪種農作物贏得了為不惑之年舉杯的權利，IR8當之無愧。

當年，29歲的印度農民勞埃（Nekkanti Subba Rao）是第一批領教IR8非凡品質的人之一。現在他年近八旬，回首往事，依然忍俊不止。

1967年，他在自己位於印度東南安德拉邦的小農場種下第一片IR8。那時，水稻一公頃產量頂多也就是1噸半，他回憶說，IR8第一次就是大豐收：產量每公頃10噸！

Image copyright IRRI Image caption 勞埃是"奇蹟稻"生日派對的嘉賓

轉年，他們村種植的1000公頃IR8收獲的種子被分送到印度各地，整個國家歡天喜地慶豐收。IR8隨後獲得"奇蹟稻"的美譽。

這位快樂的農夫後來也被人親切地稱為"憤怒先生"。不經意間，他其實參與啟動了全世界最為偉大的革命之一。不是政治革命、不是社會變遷，而是"綠色革命"，改變全世界種田方式的的革命。

據信，IR8挽救了數百萬人的生命，改變了數百萬人的生計。回想1950年代，很明顯，佔世界人口一半的亞洲面臨一場即將到來的糧食危機。

大米佔亞洲人攝入熱量的80%，僅需要把人口增長和大米產量做個對比圖就可以看出，幾年內米就不夠吃了。必須行動起來。1960年，兩家美國慈善機構（Ford 和Rockefeller基金會）聯手在菲律賓創建"國際水稻研究所"（IRRI）。他們認為，雜交技術的進展也許能夠提供避免災難的答案。

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新的科研小組兢兢業業地雜交收集來的一萬個水稻品種。庫什（Gurdev Singh Khush）博士告訴我，這個過程一般是費時費力的。他是農學家、遺傳學家，1967年加入IR8開發小組。

庫什說，"通常，每年的產量只能增加1%到2%。"但是IR8不同。它的"雙親"分別是：高大、高產的印尼種（PETA）和矮小、堅強的中國種（DGWG），結果生出的"孩子"非常優秀。

庫什說，"全世界自古以來就沒有出過這類事，一步就讓大米產量翻了一番。"

事實上，有研究結果顯示，理想條件下，IR8的產量可能是傳統大米的10倍。IRRI目前的負責人莫雷爾（Matthew Morell）解釋說，創造奇蹟的原因是：雜交出的品種矮小，"日照的絶大部分能量都用在長稻粒，每棵稻子長出的米粒更多。矮小意味著噴灑化肥時稻子不易跌倒。"

Image copyright IRRI Image caption "奇蹟稻"產量創下奇蹟

IR8迅速在亞洲各地推廣，產量急劇上升，亞洲避免了饑荒。大多數農民都從產量上升中受益；產量增加意味著價格降低，消費者也受益。

但是，莫雷爾承認IR8並非完美。改種的農民太多，以至於在亞洲某些地區，IR8成了唯一的水稻品種，減少了生物多樣性，引發其他風險：如果出現蟲災、疾病，後果可能是災難性的。另外，使用的化肥大量增加也導致污染。

當然，還有大米的口感和口味問題。IR8像"粉筆"，而且煮熟後發硬。多是多了，但不好吃。隨後20年，庫什和IR8研究小組致力於改善大米的質量，提高防蟲、防病能力、縮短生長週期等。

Image copyright IRRI Image caption IRRI繼續開發新的並改良水稻品系

現在，也許沒有了饑荒的風險，但是水稻研究所仍在研發新品種，選擇的項目反映著世界面臨的新威脅。

他們主要的工作包括研發可以承受氣候變化的水稻品種。同時繼續開發幫助應對營養不良的品種。

IRRI在開發引起普遍爭議的"黃金大米"中起到關鍵作用。這是轉基因水稻，目的是應對維生素A匱乏症，該疾病估計每年奪走67萬五歲以下兒童的生命。

IRRI也在研究有利於對付食品過剩引發後果的新品種。在亞洲，糖尿病是個大問題，IRRI幫助開發出血糖指數更低的水稻品種。也就是說，米飯吃下去後緩慢釋放能量，將血糖維持在更穩定水平，這對管理糖尿病相當重要。

"憤怒大米"的生日派對上，食品當然很豐盛。最搶眼的當然是兩大盤熱氣騰騰、香氣撲鼻的羊肉米飯。我托著一大盤問庫什，這米是不是IR8的後代？吃著壽星給壽星做壽，不是很好玩兒嗎？

很失望，庫什說可能性不大。但他告訴我，這並不影響IR8改變了無數人生活的事實。"亞洲人口45億，全吃大米。大米的價格僅是'綠色革命'前的一半兒。1980年代，亞洲50%的人挨餓，現在只有12%。"

"憤怒大米"創出奇蹟、改變世界。這樣的業績難道不值得慶生？

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