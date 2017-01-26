記者來鴻：專賣蘇共舊時代貨的自由市場

Image copyright Getty Images Image caption 俄軍坦克駛入格魯吉亞。2008年，格魯吉亞和俄羅斯發生武裝衝突，兩國關係劍拔弩張

第比利斯這家奇怪的露天市場宛如一扇窗戶，透過它，審視格魯吉亞痛苦的轉型經歷，對蘇聯扯不斷的懷戀、與俄國解不開的糾結。

這個地方，大多數人路過肯定不會停車，除非你是有原因特地來的。這個地方，第比利斯旅遊指南手冊上肯定找不到。就算你不小心來了，你可能也不會意識到，一排沒有窗戶的小棚子、坑坑窪窪的集裝箱做圍牆的地方，後面其實是個露天市場。

市場的名字叫Eliava，形成於格魯吉亞1991年從前蘇聯獨立出來之後經歷的那段艱難年月中。

我第一次來，腦海里立刻湧現一個念頭："我一定要畫這個地方。"

我是記者，過去幾年出外報道開始帶著素描本，除了做筆記、錄音，我也畫畫，幫講述我來報道的故事。不過，我第一次來露天市場是作為普通顧客，我在裝修房子，要買些東西。

來了一看，這裏好像是集中出售蘇維埃時代五金舊貨的超級大店，怎麼說呢，有點像家得寶（Home Depo）、或者英國的百安居（B&Q）。眼前那一切，讓酷愛素描的我非常好奇。

露天市場內，密密麻麻地攤檔構成巨大的迷宮，出售蘇維埃時代的機器、工具。總共有好幾百商販，商品花色繁多，有那個年月的螺母螺栓、齒輪，還有高齡七、八十、曾在蘇聯地鐵升降梯服役的電動機！大多數商販也都是在同一個時代、在莫斯科統治下成長起來的。

這個專賣蘇共時代"歷史遺物"的自由市場也講述著一個更加深層的故事。它給我們打開一扇獨特的窗戶，通過它，可以透視格魯吉亞的轉型、以及它在後蘇聯時代尋求新身份認同的動蕩經歷：在俄國和西方之間糾結。大多數格魯吉亞人傾向西方，不滿莫斯科過去和現在的插手，但是，他們對俄國、對共產黨統治仍然存在揮之不去的懷舊。

Image copyright Getty Images Image caption 第比利斯老城

我從瓦查（Vazha Jamagidze）畫起，他的攤檔是兩條板凳拼湊成的，賣的東西是大雜燴，有蘇聯製造的手工工具、還有翻新過的浴室水龍頭。瓦查在這裏擺攤已經20多年了，但是，他肌肉強健的胳膊和肩膀都說明，在那以前他還有過另外一種人生。是，瓦查曾是蘇軍的摔跤冠軍。

對他來說，毫無疑問，那時候生活更好。說到格魯吉亞加入北約和歐盟—這是官方的目標，瓦查不屑地說，那不過是"魚餌"，引誘格魯吉亞人親西方。他還說，"人家永遠不會讓我們加入的。"

在瓦查旁邊擺攤的塔利爾（Tariel Sarielidze）曾經在格魯吉亞獨立之初拿起武器反抗俄羅斯。他認為，格魯吉亞的未來取決於靠近西方。"我們需要有朋友、抗衡俄國。"

塔素在露天市場賣小吃、飲料，她的立場介於瓦查和塔利爾兩人中間。她告訴我說，她懷念過去的穩定性，"我有正經工作，但是我們不要俄國。"

素描是傾聽的很好方式。我在那裏一共呆了將近4個月，慢慢地，我畫成了一幅包括視野中所有人和物的360度大全景。

最難的是畫正在工作的每一個人，要說服他們不動、保持姿勢足夠長的時間，讓我畫好基礎輪廓，然後再添加細節。還有個壓力，我一畫完，他們立刻就能看成品。這就是畫畫的悖論，既很慢、又很快。而且很親密：如此近距離仔細、長時間觀察一個人，可以幫助你更多地了解對方。

Image copyright Andrew North Image caption Andrew North畫的大全景

我的大全景逐漸成型，也引起市場中其它人的好奇心。別的攤販總會過來看一看，取笑畫紙上他們的朋友。有一次，一人看了我他朋友的畫後說，"還不錯，但是你畫的他的鼻子不夠大！"

有時候，這裏還會有吵架、甚至打架。如果我去的日子碰巧趕上格魯吉亞節假日、或者某個人的生日，他們會把我的畫筆拿走，把我的畫鎖在儲藏室，給我喝酒。結果呢，我幾乎都走不成直線了，更別說畫直線了。

循環利用過去永遠沒有未來，許多攤販都在艱難度日。Eliava市場成了許多人結束職業生涯的地方。新的小型購物中心逐漸包圍露天市場，更多的人買得起新工具，誰還願意湊合用蘇維埃時代的舊貨。

我畫過的一家攤檔已經關張，也有其他的商販搬走了。所以，我的畫已經成了歷史記錄。

一天，塔素滿懷渴望地說，"誰能讓昨日重現？我們只能應付新的。"

網友留言

當看到這篇文章時，有種時空錯亂的感覺，因為這像是台灣剛從日本脫離開，卻又無法和現在的中國完全統一之下，成了一個類似獨立國家的狀況，滿滿的日本物資充斥在台灣的市場之中，忿恨和懷念夾雜在人群之中彼此撕裂至今…

他們的現在像極了我們的過去，他們的未來是否可以從我們過去之中找到參考的方向??

高領發

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