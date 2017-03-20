記者來鴻：我有美國夢 啥也攔不住！

Image copyright Getty Images Image caption 不少尼日利亞人去美國生孩子

任何人任何事、包括特朗普出難題，都不能阻擋尼日利亞人追求他/她心中的樂土。難道美國樹上結滿了美元？

對許多尼日利亞人來說，美國就是神"應許之地"（引申意思是理想中的樂土）。那裏山青水靈，樹上不僅開滿了花、還結滿了美元；那裏馬蜂沒有刺、豬也會飛。

那裏，跛腳的人能被治癒、盲人能複明；那裏說的英語一點兒也不生硬，有動聽的鼻音、兒化音。

在美國，蜥蜴搖身能變大鱷！你是班裏的笨蛋蠢貨？家裏的害群之馬？一事無成的家伙？沒關係，美國很快就會改變你的人生。下次再回尼日利亞，你們全村的人會一起到機場迎接你。

美國也是給孩子未來上的保險。許多尼日利亞夫婦不惜借錢去美國生孩子，寶寶呱呱落地、立刻就能拿到"小紅本"，遠離尼日利亞、走向美好未來的護照。

不要忘了買買買呀。美國有資本主義世界最好的一些商品和體驗。有錢的尼日利亞人總要找地兒去消費吧。

Image copyright AFP Image caption 特朗普上任以來，尼日利亞人去美國難度更大了一些

那麼，就算巴哈里總統的特別顧問最近提的醒兒沒錯、一些有美國簽證的尼日利亞人確實不許進入特朗普的美國，又會怎樣呢？（注：總統特別顧問最近敦促尼日利亞人推遲前往美國）

謝謝你告訴我，你真好心。這麼多年了，我們要去應許的樂土，一直需要先戰勝一長串有權的、管事的，我們現在就把美國邊境官加在這個名單上吧，就放在過去我們必須交手的美國使館簽證官後面。

說起在美國使館面試如何應對簽證官，不少尼日利亞人的口氣肯定很像是當初大衛講述如何戰勝歌利亞！

他們會說，"那個女人盯著我看，我也盯著她看。她甚至沒看我的信函證件。我目不轉睛，然後她臉色變了，好像要給我拒簽。我悄悄地禱告，祈求上帝全面控制。"

"在我心中，我已經知道勝利一定屬於我。突然，她皺了皺眉，說我以後可以回來取簽證！她甚至不知道什麼東西征服了她。上帝會控制的，會讓她變心向著我。"

"簽證大師"

聽著很容易是吧？千萬不要輕信。這樣的戰役—不管要辦的是學生、旅遊、移民還是其他任何種類的美國簽證，開打之前通常都要在自然、神靈兩方面做凖備。

自然這一方面，幫忙的人有男有女，叫"代理"，是已經闖出申請美國簽證專家名聲的人。還有"諮詢師"，收費提供面試該說啥、不該說啥的建議。

另外，還有具體幫忙料理申請程序的人。

有人會說了，"如果某某幫你填申請表，絶對不會被拒簽。表上該填什麼、怎麼填，他可是門兒清！"

Image copyright Getty Images Image caption 有大仙自稱可以保你面試成功、請神靈替你打開通往美國大門的鐵鎖

神靈方面，凖備美國簽證面試有時還要包括一段時間的禁食、禱告，或者去拜訪神靈大師，他們會從看不見的地方召來無形的力量替你打開通往美國的大門。

他們說了，如果神靈不給大門開鎖的話，你就算去面試一億次也沒戲。想通過？要讓使館的官員無法自控、屈從於無形的力量。

去年我去尼日利亞南部的埃多州，在那兒遇到一位很和氣的巫師神父，當地人稱"醫生"。他說他的專長是，確保那些被帶去意大利賣淫的尼日利亞女孩兒在還清掮客、老鴇的錢之前不會逃跑掉。

他還告訴我，他可以幫人成功穿越國界走私可卡因。他說，"我會告訴他們哪天出門。如果他們遵守我的指令，他們永遠不會被抓住。那一天，不管他們走私攜帶的是什麼，誰也看不到。"

據說，他的神力可以讓最先進的探測器失靈。

如果說有尼日利亞人被擋在美國邊界的謠言屬實，我猜想，"醫生"的本領很快就會擴大到"看到"、"找到"應該哪天才能動身去美國，那一天，美國邊檢官會被神靈催眠、連看都不看你的護照和簽證，就會說"歡迎您來美國"。

許多尼日利亞人不聽從任何旅行建議，而是要深化、加大他們那些不正規的努力，不僅要征服美國使館的面試，還要成功跨過美國國界。

因為，任何人、任何事、包括特朗普總統，都不能阻擋尼日利亞人追求他/她心中的樂土—美國！

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