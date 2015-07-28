記者來鴻：毒梟越獄 誰成笑柄？

Image copyright BBC World Service Image caption 7月11日古茲曼成功逃離距離墨西哥城不遠的安全級別最高的監獄

毒梟古茲曼綽號「矮子」，7月11日從全墨西哥安全級別最高的監獄神奇越獄，朝誓言反腐、猛打「老虎」的總統臉上扔了一枚臭雞蛋，墨西哥政府的公信力大打折扣，安全建制淪為笑柄。

不久前那一天，起牀聽到新聞說，墨西哥醜名昭彰的大毒梟、綽號「矮子」的喬奎因·古茲曼又越獄了！當時，和大多數人一樣，我簡直不敢相信自己的耳朵。

和一位朋友聊起古茲曼越獄那些令人難以置信的細節，我問他，你說，我該哭還是該笑？他回答，且哭且笑吧。

矮子的嘍羅黨羽早就把一切都打理好了。這可不是那種在碎磚亂瓦裏湊湊合合挖個洞那類的豆腐渣工程。修建矮子逃脫的地道，需要時間、規劃、專業知識和敬業精神，毋庸置疑，肯定也需要大型機械設備，運走成噸成噸的渣土。

你又能指望什麼呢？矮子是全世界最富有的犯罪分子之一。我確信無疑，他的故事肯定用不了多久就會被好萊塢拿去拍電影。

許多墨西哥人還在拿這個故事搞笑。比如，網上廣泛流傳矮子悠閒地喝著啤酒享受新自由的照片；還有，他站在紐約特朗普大廈外的假自拍。很明顯，這也是在諷刺唐納德·特朗普最近那一番有關墨西哥移民的種族歧視言論。

墨西哥人好像沉醉在這些黑色幽默中。一名墨西哥問題專家、英國人告訴我說，英國人和墨西哥人表現出許多共性—靠諷刺、挖苦這類黑色幽默度過困難時期。

毫無疑問，對總統恩裏克·佩亞尼·涅托來說，這真是一個非常困難的時期。

Image copyright BBC World Service Image caption 矮子越獄等於給總統涅托臉上投了一枚臭雞蛋

三年前涅托上台，承諾根除腐敗、解決墨西哥的暴力販毒問題。涅托的前任費利佩·卡爾德隆發動的所謂「毒品戰」被指對抗性過強，涅托決定採取不同方式。他說，擒賊先擒王，他將致力於瓦解高層權勢。

從某些方面來看，涅托確實取得了一定的成功，幾個「老虎」已經被收監關進了籠子。就在幾個月以前，墨西哥還抓獲了綽號「老師」的大毒梟—販毒團伙「聖殿騎士團」的頭目。

幾個小時之內，我就收到請柬，登上「黑鷹」直升機，前往「老師」的藏身地去參觀，感覺如同在墨西哥條件最艱苦的地區作了一次非常奇特的旅遊。整天，我們反覆爬上、爬下警察的卡車，體驗「老師」的逃亡生活。其中，我們還曾鑽進一個漆黑的山洞。警察興奮地介紹說，他們就在這麼簡陋的藏身地發現了不少上好的葡萄酒。

但是，迄今為止最讓涅托自豪的成就—蛋糕頂上的那枚櫻桃—當屬去年抓獲矮子。13年前，據說矮子賄賂看守、藏在洗衣籃中成功越獄，此後一直逍遙法外。 抓住這個頭號罪犯，涅托非常高興，這下子，他的政治遺產有保證了。涅托很自信，上電視保證，矮子絕對不會再次逃跑。他甚至還用了那個非常嚴厲的詞「不可饒恕」。涅托說，同類事情再次發生絕對不可饒恕。

現在看看，這不都成了貼在涅托臉上的臭雞蛋。說輕點，矮子這次逃走讓墨西哥政府顯得很愚蠢可笑；說重點，墨西哥的機制顯得比以往任何時候都更加腐敗。

政府打擊販毒團伙的方法就好比腳踏蟑螂。可能確實抓住了上面的大佬，但是大佬下面，一大群小家伙又爬了出來。一位記者朋友把這比作九頭蛇。不管怎麼比吧，問題是，地面戰情加緊，暴力也在升級。

在出產毒品的地區、比如去年43名學生失蹤的格雷羅州轉一轉，這一點就再明顯也不過了。聯邦和地方警察成群雲集，開著大型皮卡在街上巡邏，武裝到牙齒。看上去不像普通人過日子的正常地方。

Image copyright BBC World Service Image caption 伊瓜拉43名學生失蹤

五月，我去過奇拉帕（Chilapa），那之前，幫派團伙剛剛帶走了幾十個年輕人。誰也不知道這些人的下落。

威爾基羅·納拉是其中一個孩子的父親。他留著小鬍子，身材高大、寡言少語，一輩子住在奇拉帕。他告訴我說，荒唐的是，原來一個團伙一統天下的時候，反倒更加安全。現在，兩個團伙爭奪地盤，暴力比從前嚴重多了。

如何治理這樣的暴力還有待繼續辯論。但是，大多數專家一致認同的是，矮子成功越獄，凸現墨西哥體制腐爛至極。

更加荒謬的是，事實證明，當局試圖摧毀的那個機制—矮子古茲曼統領的錫亞羅納販毒集團—生命力也最強大。

（編譯：蘇平 責編：路西）

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