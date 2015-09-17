記者來鴻：挽救韓國狗 免成盤中餐

Image copyright Change for animals foundation Image caption 韋伯和獲救的小狗

對於西方人來說，在韓國以及其它多個亞洲國家居住，最難讓人接受的就是當地吃狗肉的風土人情。然而韓國的狗肉業人士則反駁，「你們吃羊吃牛吃雞，有什麼不同？」 最近，動物保護活動人士想出新招數：拿錢給韓國狗狗買命！本周，一批刀口餘生的幸運兒飛往美國開始新生活！

這是文化對撞，有時激烈、憤怒的文化對撞。一方是活動人士——通常是西方人，他們越來越多地出現在中國、越南、韓國的市場上，抗議把狗當肉賣。

另一方是賣狗的、養狗的與那些威脅自己生計的人對抗。許多亞洲人指責西方人偽善。他們反駁說，「你們不是也吃羊、吃雞、吃牛嗎？區別在哪兒？」

通常，這樣的講理如同對牛彈琴。不過本星期，對立雙方達成一項友善協議。他們傾聽對方觀點、找到了前進方向。韓國一名狗場主將把自己的100多頭狗放生，作為交換，「國際人道協會」（Humane Society International）和「改變動物命運基金會」（Change For Animals Foundation）的活動人士給他提供現金、商業經營計劃，讓他改行。

Image copyright Change for animals foundation Image caption 小狗正在打預防針

一個月以前，狗已經打完防疫針，本周二開始乘飛機前往加利福尼亞新家開始新生活。

狗場主簽了一份具有法律約束力的合同，他的活動將受到監控，確保他不再經營與養狗、殺狗吃肉有關的任何其他生意。

與此同時，他還已經同意去做其他狗場主的思想工作，鼓勵那些人改行。狗場主通常非常不信任外人，但更有可能聽取同行的建議。

這起個案，狗場主得到的賠償還未公開，但是，通常在2千到6萬美元不等，取決於改行工程的規模，比如，拆除狗舍，或者買種子種新莊稼。

「改變動物命運基金會」的創辦者、英國女人韋伯（Lola Webber）是這項以錢救狗新舉措的主要推動人。她說，「我們的目標是要終止韓國的狗肉工業。我們正在和韓國業內人合作努力。」

Image copyright Getty Image caption 韓國動物權益組織2007年在狗肉市場外抗議

活動人士其實也是在「推一扇早已敞開的門」（英語俚語，形容已經有基礎）。隨著韓國越來越富有，人們的態度和口味也在發生變化。越來越多的人養寵物，不喜歡狗狗成了盤中餐。

正如在曼哈頓、倫敦、巴黎時尚區一樣，韓國街頭也時常能看到年輕達人背著裝狗狗的小包包，如同時尚配飾。在首爾，越來越多的咖啡店開始自稱「歡迎狗狗」。

同時，狗肉餐館卻不斷關張。首爾曾經有1500家賣狗肉的餐館，現在剩下大約700家。

但是，吃狗肉在韓國文化中根深蒂固。許多韓國人都認為西方人不應該指手劃腳、告訴別人怎樣生活。

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這星期為狗狗放生的那位狗場主金秀賢（音譯，Kim Soo-gyun）說，「我們的食品文化不同，所以和西方人有不同的觀點。」

韋伯理解為什麼有些韓國人認為西方活動人士虛偽。她本人是素食者，不同意吃任何種類的肉。她這樣還擊「虛偽論」：「錯上加錯不等於對。」

她對韓國狗肉業的不滿，部分原因是屠宰方法太過殘忍。韓國狗肉市場狗是被電死。顧客挑好了，賣方拿個電極插入狗的嘴裏。一下沒電死，還要再來第二下。

韋伯說，目睹同伴慘死，籠子裏的狗受到沉重的心理創傷。

傳統上，狗是被吊起來打死，因為人們以為，狗經歷的恐怖可以讓肉更美味。不清楚其他地方是否還繼續使用這樣的手法。

在首爾的牡丹（Moran）的狗肉市場，商販們對自己從事的行業感情也比較複雜。他們對示威者很憤怒，與一群正在拍照的人扭打起來。不過一位商販說，他也真希望能有機會離開這一行去幹別的。

他說，「如果有經濟支持，我們也想掃平這個狗肉市場，把這個地區改作一個賣狗作寵物的中心。我們早就想這樣做了，但是我們總要掙錢謀生吧。」

Image copyright Getty Image caption 今年早些時候這條韓國狗獲救，目前在舊金山定居。

關閉整個養狗賣肉業是一項龐大的任務。誰也不知道韓國到底有多少養狗場。養狗場可能是組織嚴密的大企業，也可能是遙遙欲墜的小棚屋。種公狗拴著鏈子，小狗關在一排排籠子裏。三九三伏，就這麼忍受著。有些狗場有100頭狗，有些則有10倍以上。

傳統上，韓國人認為吃狗肉補身壯陽，所以，父親經常會帶著兒子去吃狗肉，作為成人禮的一部分。

我來到首爾的「垃圾俱樂部」參加一次小聚會，這群三十來歲的白領男人經常一起出來吃飯。大多數都是多年前在父親的帶領下品嚐狗肉。其中一個還曾吃過一次狗的「隱秘部位」，這被看作陽剛，不過他立刻噁心、狂吐。

這些人告訴我，他們已經決定不再去狗肉餐館吃飯、加深男人之間的理解了。取而代之，上次聚會，他們選擇吃河豚。河豚凖備不好，吃了可能會致命。不過是另一類陽剛食物。

好幾個人都說，不會再延續帶兒子去吃狗肉的習俗；還有一些人認為，狗狗是寵物。

時代，真的在變。

（編譯：蘇平 責編：友義）

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