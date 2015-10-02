記者來鴻：陌生人和金戒指

Image caption 這枚金戒指，我的父親斯坦利戴了好幾十年

黃金，誘惑無數人來南非尋夢。也是黃金，讓我對這個紛繁雜亂的彩虹之國重新恢復了信任。

作為在開普敦生活的英國人，不久前，我接到了任何同樣處境的人都不願接到的電話：父親去世了。

回英國辦完喪事，母親給我看父親的遺囑。父親把幾乎全部家產都留給了母親，只有一樣東西指名給我：一枚金戒指。爺爺戴了一輩子留給父親，父親又戴了好幾十年。

我從來不喜歡首飾，但是，把這枚戒指戴到左手上，不知怎麼的，感覺很好。悲傷中，父親珍愛的戒指帶給我安慰。我返回南非。

Image caption 1940年代，我的祖父菲利普

接下來，一切正常。直到那一個冬日周六，我去附近海邊散步。在開普敦，颳大風是常態，海灘上細沙飛揚、浪花飛濺。回家點燃壁爐，低頭看看左手，戒指不見了！

頃刻間，一陣兇猛的情感海嘯將我吞噬—震驚，恐怖，後悔，憤恨，無助。海嘯退去，留下的只有愧疚，也許一生一世都無法擺脫的愧疚。

絕望之下，我心想，說不定沒有丟在海灘？我四下尋找。也許掉車裏了？我把車翻了個底朝天，沒有。也許掉在我帶著狗小坐的迴廊？沒有。

也許還在家裏？也沒有。

那一定是海灘了，從停車場到海邊足有200米。找一枚戒指，就像是大海撈針，波濤洶湧的汪洋大海里尋找一根小到不能再小的針！

第二天天剛濛濛亮我就出門去海邊，搜尋無果，灰心喪氣。我唯一的希望是，當時風很大，戒指可能被埋沙子裏了，也許還在海灘上。

我打電話聯絡當地有金屬探測器的人。兩個人來幫忙，還有一個甚至借給我他的工具，並且告訴我，「用多久都沒關係。」

連續搜索了幾天，越來越絕望。我找到了一個大約2001年左右生產的舊手機，50分的硬幣，還有許多瓶蓋。

那個漫長的周末，我曾給媽媽打電話，但我沒有足夠的勇氣坦白交待。如果沒辦法必須告訴母親我把父親的戒指丟了，我希望自己也一定能夠告訴她，我已經盡了任何人所能盡的最大努力去尋找。

希望越來越渺茫。突然，又有第三位「探測者」—用金屬探測器搜寶的人喜歡這樣形容自己—表示願意來幫忙。他住的地方距離我這裏車程大約一小時。對方說，「我只有一個條件：就算找到了，也不要任何報酬。」

難道生活沒有教會我們？不管什麼東西，太好、太玄到了令人難以置信的地步，最好還是不信。對方這是打算怎麼騙我？

星期日下午，戒指丟失八天之後，艾倫來了。濕沙子有流動性，現在，戒指說不定又深埋了50厘米。那麼，這就是我最後的一搏了？

艾倫勘查了一下搜索區域，談了談風、潮、海流等因素，然後開始著手工作。他戴著耳機，上下左右，不停地在幹沙、濕沙間搜啊、找啊，甚至一直到了靠近海浪的地方。

艾倫的工具非常敏感，每走三四步就能聽到動靜。易拉罐的拉環，其他金屬垃圾等。所以，我還是放棄為好，不要他每一次停下來挖都仔細盯著看。

接下來，奇蹟發生了！從一個深達40厘米的洞中，艾倫捧起一把濕沙子。他一雙「慧眼」經過多年磨練，看到了感興趣的東西。

Image caption 幫我找到金戒指的艾倫和我的孩子

艾倫喊我過來，不動聲色地說了一句世界上最動聽的話，「蒂姆，你的戒指在這兒呢。」

難以置信！淚湧雙眼，心情激動，我視線模糊，最開始好像什麼也看不清。然後，我看到了，父親的戒指，我父親的戒指！過去90年間，陪伴著布徹爾家的男人走過人生旅程的那枚戒指，到我手裏幾個星期就丟在南非海灘上的那枚戒指。

艾倫笑了笑，孩子們歡呼雀躍，狗也加入進來。一瞬間，我們好像都瘋了。我走過去，緊緊擁抱這個身材魁梧、留著大鬍子的陌生人。

這樣的奇蹟雖然只關係到我個人私事，但是，更大的奇蹟還在後面。我的大救星拒絕任何回報。他態度非常堅決、堅定。不，不要錢；不，不要油錢；不，不要一起去喝一杯慶祝；不，不要帶魚條回家路上吃。他什麼也不要，就想做貢獻。

那一天，我到海灘去找戒指。真正找到的東西卻更加珍貴—大千世界、茫茫人海，原來仍有好人與真心。

現在，我總算可以給母親打電話了。

（編譯：蘇平 責編：友義）

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