記者來鴻：俄國人真為普京空襲叫好？

Image caption 俄國首先在敘利亞屯兵，然後發動空襲

西方國家指責普京空襲敘利亞是「假途滅虢」；俄國官媒美譽普京「挽救歐洲」。俄國人、特別是穆斯林怎樣看？普京面臨哪些風險？

現在，空軍戰機每天出動、空襲敘利亞多達70次，俄國強大的媒體機構也在大力造勢。

國營電視台上，新聞和討論節目焦點統統對凖敘利亞，傳達的信號都一樣：西方的敘利亞政策失敗了，普京總統出手相助。

以言辭激進著稱的大腕主播德米特裏·基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）在他每周一期的節目中高呼，「俄國第四次挽救歐洲免遭野蠻生靈塗炭。讓我們來數一數吧：蒙古人，拿破崙，希特勒，現在又來了伊斯蘭國！」

官媒把外國指責俄國空襲忽略伊斯蘭目標、而是對凖（敘利亞總統）阿薩德反對派的批評斥責為宣傳。

上星期，俄國外交部發言人瑪麗亞·扎哈洛娃在記者會上說，「這是事關國家安全的大事。我們經歷過恐怖主義，我們不想再次經歷。」

Image caption 軍事行動的同時，媒體也加大宣傳攻勢

絕大多數俄羅斯人的新聞來源都是電視，因此，官方論調已經開始滲透進入基層。上星期，位於莫斯科的獨立民調機構勒瓦達（Levada）中心所做調查發現，72%的俄國人支持空襲。

與軍事行動和媒體宣傳攻勢開始之前相比，這一數字有了戲劇化的轉變，當時大多數人反對空襲。

這樣的結果一定會讓普京更放心。對他來說，敘利亞行動是在國際權力舞台上再次扮演硬漢、重展俄國實力的又一個機會。

現代俄國在對抗性軍事行動中發射第一枚巡航導彈的當天是普京63歲生日：電視上連篇累牘重播那段震撼影像，猶如慶祝焰火。

轉天報紙把空襲形容為普京總統向軍事現代化大加投資、俄國再次成為美國對手的證據。

但是，勒瓦達中心的調查也揭示出另外一個重要方面。中心主任列夫·古德科夫（Lev Gudkov）指出，「對俄國可能會陷入敘利亞泥潭的擔心也很明顯，正如蘇聯當年在阿富汗一樣，這將成為長期的軍事行動，有人員傷亡、有高額代價。」

其實，克里姆林宮早已經反覆安撫民心，說俄國不會派遣地面部隊。古德科夫說，「克里姆林宮強調這會是短期行動，而且只是空中打擊。但是，如果武裝分子攻擊俄國空軍基地怎麼辦？那以後，事態如何變化根本不清楚。」

另外還有一個問題也正在發酵中。俄國一而再、再而三地將敘利亞空襲行動稱為反恐戰爭。但實際上，它是在支持一個以什葉派為首的聯盟、打擊遜尼反對派。這一點，俄國國內的穆斯林人並非沒有注意到。

Image caption 俄國穆斯林人私下對軍事行動表示擔心

俄國人中至少11%是穆斯林，其中大多數是遜尼派。莫斯科新建的中央清真寺最近組織的一次活動中，請來的演講人指責美國在中東埋下動蕩，現場許多人按著這個論調說支持普京的政策，

亞當·德里姆哈諾夫說，「他們是要分裂穆斯林世界。」

但私下裏，清真寺裏也有其他人也表示擔心。一名男子聽完演講後說，「這都是政治。當然了，我們很擔心。他們是在轟炸遜尼穆斯林。」

官方數字顯示，2000多名前蘇聯人加入伊斯蘭國以及敘利亞其他極端組織。消除對俄國的威脅是克里姆林宮發動空襲的官方說辭，但是，這樣的政策可能反倒會激化更多的人危險也不容忽視。

年輕的車臣男子曼蘇爾說，「在俄國肯定也會有後果，伊斯蘭國肯定要作反應。」他承認擔心可能發生恐怖攻擊，「他們肯定不會善罷甘休。」

有評論人士說，普京希望他的敘利亞行動可能會幫助緩和俄國與西方的關係、甚至可能會緩解由於干預烏克蘭西方國家施加的嚴厲制裁。

Image caption 俄軍戰機加緊空襲敘利亞

但目前已有跡象並不積極。相反，空襲敘利亞也存在為俄國已經疲軟的經濟增加新壓力的風險。 短期影響力可能很小，因為國防決算絕大部分是提前預撥的。但是，俄國現在發射的是最新巡航導彈，如果衝突持續下去，代價肯定增高。

俄國議員迪米特裏·古闊夫（Dmitry Gudkov）說，「我們也要為軍事行動花錢吧。一大筆錢，況且現在經濟局面這麼複雜！」他還說，議員從來沒有辯論過軍事干預。不過古闊夫還說，雖然表面上看支持率有72%，但是，對空襲軍事行動的衷心承諾程度不深。

古闊夫說，「也許政府這是決定把注意力從烏克蘭轉向敘利亞。但是這離我們國家太遠了，俄國電視需要加大努力，讓國人關注這項軍事行動。我知道國營電視台連軸轉地報道現狀，但是，我並不認為俄國人真感興趣。」

目前，普京在西方國家面前表現出的決斷和立場仍在國內贏得叫好。但是，他並沒有明確的「退出」策略。

衝突持續越久，對俄國以及俄國總統的風險就越大。

（編譯：蘇平 責編：郱書）

BBC在世界各地派駐的大批記者在密切跟蹤國際重大政治事件的同時，還投入了大量的精力和時間了解所在地區的人文、社會、自然等各方面的情況。《記者來鴻》欄目就是這些記者從世界各個角落髮回的隨筆、感想，希望這個欄目可以成為您了解世界的小小窗口。

網友如要發表評論，請使用下表：