記者來鴻：老外在中國看急診之感悟

先交錢後看病？打上一劑實驗針？記者在中國度假期間，不慎摔了一跤，頭破血流。因此，她也有機會體驗南寧醫院之急診、感悟陌生人之善良……

中國有句老話，叫「千里之行始於足下」。對我本人而言，那一天邁出的那一步可能已經太過分了。

當時，大雨滂沱，鉛灰色的烏雲籠罩著遠處起伏的群山、四周的摩天大樓。陣陣電閃雷鳴，和名牌精品店的霓虹燈爭奇斗艷。我們感覺很無聊，而且飢腸轆轆，真想立刻吃上午飯。看到離入住酒店不遠處有一家咖啡館，我們決定飛奔過去。

我舉著雨傘，疾步衝上新近才鋪好的石子路。突然間，腳下一滑，失去平衡。當時的感覺好像是全身重重砸向地面，頭部著地….

我聽到身邊傳出一陣驚呼。抬手摸了摸頭，到處是血，順著臉頰、脖子滴到衣服上。我大喊一聲，「天啊，我可能活不成了！」我掙扎著坐了起來。從不避諱鬧劇的老公抱著我小聲說，「不會的，死不了。我們要把你送去醫院，你肯定會好的。」

在人群注視的目光下，我們穿過購物中心返回酒店，一路留下滴滴血跡。

一位小伙子一直跟在身後，非常想幫忙的樣子。

走入大廳，酒店員工趕快圍上來。用毛巾替我擦拭鮮血、遮好傷口，並且給我們端來涼茶。其他的人圍在一起商量該怎麼辦，最佳方案是什麼。有人說，叫出租比叫救護車要快。

幾分鐘之內，我們五個人—捂著頭的我本人、兩個面色慘白的孩子、老公還有一位叫「小季」的酒店員工—擠進一輛出租車，加入市中心的車流。

小季提醒說，希望你們帶了治傷要用的錢。

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到了南寧醫院，首先聽到的是各種各色的噪音：孩子的哭聲、頭上流血的大人的抱怨、父母摟著痛恨打針的孩子的安撫聲……不過，醫院裏仍然可以感受到那種安靜、高效的氛圍。

三個年輕的護士過來給我量體溫和血壓。接下來，小季笑了笑，告訴老公拿錢。制度規定：看多少交多少：照X光、縫針、拿藥……先交錢後看病！

我坐在椅子上等候，身邊是一位年輕婦女，鼻青臉腫、手臂也受傷。我們滿懷同情地對視一眼，都為自己難過呢。

15分鐘後，我被帶入治療室，裏面有個男病人，頭上有條巨大的傷口，正在縫針。一名年輕醫生一言不發地看了看我的傷口、塗上消毒劑。另外一名醫生年紀稍大，白大褂下穿著短褲、體恤衫，能說一些英語。

我需要縫針，還需要作CT掃描。CT室在另外一個樓裏。我們借來輪椅，穿堂過院去了CT室。

整個過程感覺很不真實。幾個小時以前，我還和家人一起說說笑笑、研究晚飯吃什麼。現在，我在一片陌生的土地、一家陌生的醫院裏被人推著跑來跑去。簡直就像那種更容易讓老人和孩子著迷的故事。

很快做完CT，我頭骨沒事，該去縫針了。不過，我要先等那位鼻青臉腫的年輕婦女接受完治療。

她走了，我臉朝下躺在病牀上。牀單上，依然可以看到她的血滴。不是挑剔的時候。我深深吸了一口氣。那位年輕的醫生打好麻藥，開始給我慢慢縫合傷口。

縫完了，還不算完呢。我被告知需要打針。又一名年輕醫生舉著針管兒走過來。我緊張地問，「這是什麼針？」小季拿出手機，把醫生的話翻成英文，告訴我，「實驗藥物」。我驚呼一聲，「什麼？」竭力控制自己跳起來狂奔出去的衝動。

那位白大褂下穿短褲的醫生走過，深入解釋說，這是破傷風針，需要先打一點點做試驗，等20分鐘，看看我是否過敏，「實驗」指的是「過敏」檢測。

這下子，我才略感放鬆，讓醫生給我打了針。醫生又問，你對酒精過敏嗎？我嘴上回答，不過敏，心裏卻在想，現在真該喝一杯……

抵達南寧醫院三個小時之後，我們返回酒店。我頭上裹著嚴嚴實實的繃帶，下巴還有鬆緊帶固定。酒店員工看上去很關心，而且非常懂禮貌，絕對沒笑。不過，孩子可就不一樣了，他們好像瞬間找到了幽默感。兒子說，媽媽，總有一天你回想起來這段經歷也會覺得很好玩兒。

我嘴上回答「當然了」，心裏卻在暗想：感謝陌生人的善良、感謝中國的醫院。

（編譯：蘇平 責編：友義）

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