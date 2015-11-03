記者來鴻：高顏值官二代能當好總理嗎？

Image caption 賈斯廷·特魯多不但擊敗現任總理哈珀，同時也壓制了魁北克的獨立勢力

加拿大政壇變天，「漂亮小子」漂亮勝出。小特魯多就要走馬上任，選民拭目以待，這位新潮時尚的總理能說到做到、兌現支票嗎？

多倫多市中心。記得大選夜之後，天剛放亮時，我在街頭巧遇克里斯。他是快餐行業的工人，穿著松松垮垮的灰運動褲、大紅運動鞋，棒球帽上繡著加拿大的象徵—楓葉。

想假裝看不見克里斯恐怕非常困難。他連蹦帶跳，腳下猶如安了彈簧，鮮紅的運動鞋有節奏地一上一下，而且，他邊走邊高呼「特魯多，特魯多」，偶爾還使勁揮揮拳頭。

那之前幾個小時，自由黨剛剛在大選中大獲全勝。克里斯說，「我很興奮。我認為，賈斯廷·特魯多能為我們這個國家做成許多好事……」他接著說，「我覺得哈珀什麼都沒幹，就是讓加拿大越來越糟糕。」

克里斯和我在這次報道加拿大大選過程中遇到過的許多人一樣，盼望著變化。「真正變化」，正是賈斯廷·特魯多提出的競選口號。

記得在大選投票日幾天之前，我曾來到一家小小的印度點心店。茶、咖喱角散發出誘人的香味，讓我肚子咕咕叫。我和多倫多錫克社區的幾十人在這裏一起等候自由黨領導人特魯多來拉票。

競選團隊乘坐的大巴停靠在點心店外。大巴車身一側是大幅競選廣告，廣告上的特魯多笑容燦爛。其中一張是，雪地上，他穿著皮草鑲邊的大衣、牽著哈士奇狗；另外還有一張，他身著藍色襯衫，和一家人輕鬆交談。

Image caption 賈斯廷·特魯多是迎合智能手機一代的政治家—年輕、時尚、諳熟傳媒

特魯多走下大巴。這一次他又是另外一幅扮相，藍色的運動款夾克衫，背後印有「加拿大」字樣，看上去更有學院風範、而不是政客派頭。不過，走入點心店，脫掉夾克衫，我發現，他裏面其實是熨燙一絲不苟、乾淨整潔的白襯衣，還打著紫色帶圓點的領帶。

一位熱心的粉絲找特魯多要照片，特魯多建議，「為什麼不自拍一下？」他探過身、兩人對著手機鏡頭擺好姿態。自拍完了，特魯多又去招呼下一個人。

賈斯廷·特魯多正是這種迎合智能手機一代的政治家—年輕、時尚、諳熟傳媒。

競選過程中，特魯多的對手批評他經驗不夠、擔當不起總理重任。對手還說他缺少議會經驗，因為特魯多2008年才開始擔任議員。另外，對手也經常拿他外貌英俊搞笑，特別是他精心打理的那一頭「秀髮」。他們說，特魯多不過是個「漂亮小子」而已。

但是，特魯多成功扭轉這一明顯劣勢，將自己對政事的新觀點、新理解和年輕打造為優勢。

最後，自由黨從兩大對手—保守黨和新民主黨（NDP）手中都奪走了席位。 自由黨贏得將近40%的選票、184個議會席位，賈斯廷·特魯多的勝利是決定性的。

儘管如此，不還是有一大批加拿大人不支持他、不相信他嗎？

蒂姆是名工程師，工作間隙出來抽根煙。他告訴我，「我沒投特魯多的票，我還是挑了個自己熟悉的，保守黨。」

蒂姆說，「特魯多贏了並不令人吃驚。他抓住了他們的注意力。」蒂姆這裏說的「他們」，指的是選舉中踴躍投票的大批年輕選民。蒂姆又抽了一口煙接著說，「特魯多和那些人的年齡更接近吧。」

再走不遠，我碰到肖娜。她今年52歲，比特魯多年長九歲。肖娜說，「我沒有投自由黨的票。」肖娜其實出生於自由黨支持者之家，全家人都是賈斯廷·特魯多的父親皮耶·特魯多的堅定粉絲。

Image caption 賈斯廷·特魯多的父親就是加拿大歷史上赫赫有名的皮耶·特魯多

皮耶·特魯多曾經任加拿大總理長達十幾年，是加拿大歷史上最為成功的總理之一。肖娜還記得小特魯多在全國人民的目光注視下長大。但是，這種歷史緣並不足以讓肖娜投票支持小特魯多。

肖娜說，「一方面，我覺得他能跟隨父親的足跡從政很好，但是他的政策平台和父親差別很大，他對財政管理缺乏理解。」

賈斯廷·特魯多競選中提出的一些政策確實非常新穎獨特—投資基建刺激經濟而不是緊縮，退出空襲「伊斯蘭國」，提議大麻合法化。對於包括肖娜在內的許多人來說，小特魯多沒有受過檢驗，有風險。但是其他人比如克里斯，則認為小特魯多是政壇的新鮮空氣。

出任總理，賈斯廷·特魯多必須努力化解分歧，才能構建包容性政府。

肖娜雖然沒有把票投給小特魯多，但是，她對他的看法好像和其他許多人一樣。競選過程中，我不止一次聽人說起過，就好像他們共享一個不該有的小秘密！

肖娜告訴我，「我覺得他非常英俊、瀟灑……真的！」說完，她有點兒情不自禁地笑了起來。

加拿大或許又颳起了一陣特魯多風。但是，新總理想必也很清楚，僅靠顏值高恐怕是不夠的。更重要的，是看你能不能說到做到、兌現支票。

（編譯：蘇平 / 責編：友義）

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