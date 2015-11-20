記者來鴻：吃個國產蘋果 聊聊國家大事

Image caption 波蘭是世界上重要的蘋果出口國

談話始自蘋果：到底該挑哪一種呢？她說，「冠軍，柯特蘭德，塞萊斯特，洛波。都是波蘭蘋果！」

她不依不饒、堅持介紹蘋果的產地，我意識到，不買點兒看來是不行了。事實上，今後要是再來這家店，想不拎回家一袋子波蘭蘋果估計也是絕無可能。

和賈尼娜女士的一番談話正是這樣開始的。她對波蘭的觀察之深刻，堪與任何政壇分析人士媲美。

這些分析人士可也真是在下功夫。他們也想搞明白，為什麼波蘭人如此毅然決然地拋棄了多年的執政黨「公民論壇」（Civic Platform）呢？別忘了，過去八年間，倚仗著歐盟數以百萬計歐元的投資，這個自由聯盟讓波蘭走向現代化。他們修了公路、機場、買了新列車。大批投資者紛紛湧入：銀行、超市、工廠。波蘭現在成為歐盟第六大經濟國，失業率降到10%以下。

在華沙，連鎖咖啡店供應最時尚的飲品；時裝達人穿著緊裹臀部、露出腳踝的牛仔褲—這還只是男人！商店櫥窗霓虹燈閃爍，誘惑著行人：H&M, 瑪莎，C&A（譯者注：外國品牌店）

賈尼娜女士對品牌、商標可是毫不在意。她的蔬果店是父母1945年開辦的，她說，「名字就叫『商店』。一直就是，從來沒有改過。去『商店』買點東西，『商店』該關門了。就這樣。」

Image caption 大超市一來，擠垮了許多小商店

賈尼娜女士今年60歲，全名是賈尼娜·祖洛斯卡-菲力派克。我叫她賈尼娜女士，必須用這樣的稱呼。追逐現代化的過程中，波蘭人還是堅持保住了注重禮節、禮貌的傳統。

「商店」很小，只能同時容納一名顧客。必須側著身進去，小心不要碰到左邊一箱洋蔥或者右邊那把香蕉。進去之後，好像一下子就忘記了外面還有冒雨等候的其他顧客，只有你和賈尼娜，還有她的先母瑪麗亞溫柔地注視著眼前的一切：牆上掛著瑪麗亞的一張黑白照片。

賈尼娜女士說，「如果忙，你可以去家樂福嘛。」但實際上，她對此真的是非常不滿、非常生氣。「必須讓超市搬到城外去，給小商戶一個機會。」

賈尼娜女士還說，直到五年前，這一帶還都只有小商店，肉鋪，麵包房，想買的日常用品都能買得到。「現在開了這麼多高檔餐館，我們又根本吃不起。還有外國銀行、超市。還是母親有遠見，45年就買了這家店。否則，我現在根本不可能付得起租金。」

她也很欣慰，三個孩子都大了，因為「坦白說，商店只能掙個零花錢。」賈尼娜女士已經失掉了很多顧客：都改去超市了。

通常她早上六點起牀，開車去批發市場選購蔬果。「商店」周邊地區許多人家都比較富裕。他們不喜歡買家樂福那種好像打了蠟的西班牙「史密斯奶奶」蘋果，而是寧願多花幾個錢，買賈尼娜女士的蘋果。

波蘭是世界上重要的蘋果出口國。但是去年，波蘭蘋果的最大市場俄國突然關門，報復歐盟因為烏克蘭危機採取的制裁措施。所以，在波蘭買波蘭蘋果，是一石雙鳥之舉：擊中布魯塞爾和莫斯科兩個目標。

Image caption 雅羅斯瓦夫·卡欽斯基和新任女總理貝婭塔·希德沃（Beata Szydlo）

新政府還沒有公布具體施政計劃。但是，「法律正義黨」大選勝出，也是憑借著波蘭人由來已久的對受制於人的恐懼心理—不論是外來的多國組織、布魯塞爾還是莫斯科。「法律正義黨」的一個信號就是，波蘭備受讚賞的經濟成功讓別人受益，波蘭已經成了血汗工廠。那些名牌來波蘭了，但是「只能看、摸不著」。波蘭人平均月工資仍然只有2500茲羅提，大約相當於420英鎊（640美元）。

「法律與正義黨」另外一個戰術是拉攏羅馬天主教會中的傳統派。同性婚姻、性別政治都被拿來作例子，證明西歐道德敗壞、威脅傳統價值觀念。

「移民攜帶病菌」是該黨領導人雅羅斯瓦夫·卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）的另外一個競選信號。當然了，這是純粹的恐外。但是這也等於在暗示，如果沒有布魯塞爾，波蘭也不會接納7000難民。

賈尼娜女士不怕外國人。她說，「外國人不想來波蘭，人家想去富裕國家，比如德國。」但是，和數以百萬計的其他波蘭人一樣，賈尼娜女士也希望政府更多關注她的蘋果，而不是國際經濟指標那類更容易摘到手的果實。

（撰稿：蘇平，責編：友義）

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