記者來鴻：敢揪老虎尾巴的漫畫家

Image caption 祖納的漫畫—納吉布總理是大法官

馬來西亞總理金融、腐敗醜聞纏身。面對「下台」呼聲，納吉布堅稱決不投降。政壇紛亂，為漫畫家提供了豐富素材。問題是，拿筆作武器、在「紅二代」頭上動土，後果可能也很嚴重。

闊別八年，吉隆坡這樣的城市一定會發生不少變化，但是，歌梨城咖啡廳（Coliseum Cafe）彷彿封存在時光隧道，以不變應萬變。

咖啡廳依然保持著殖民時代的舊貌。當年，這裏是吉隆坡最時尚的消遣場所，橡膠園主、軍官、錫礦老闆消磨時光的好地方。

近年來，歌梨城古老的皮沙發重新翻修過，吧台後換成了新面孔，但是牆上依然掛著穆罕默德·諾爾·哈立德（Mohammad Nor Khalid』s）當年不時光顧期間創作的漫畫。

也許，大多數馬來西亞人並不熟悉哈立德這個名字，但是，一提他的筆名拉特（LAT），8歲到80歲之間的男女老少幾乎所有人都立刻面露笑容。

自從1970年代早期，拉特一直用畫筆記錄著馬來西亞的變遷。他的第一本漫畫集《Kampung Boy》，生動有趣、聲情並茂地描繪了自己童年時代的大馬鄉間生活。這本書、還有拉特其他作品讓我獲益匪淺。

Image caption 祖納因為社交媒體發帖被控罪

但是，拉特真正的天才—我可不是輕易動用天才這樣的字眼—在於他可以幽默、但又毫無惡意地說出那些讓人無法說出口的時下話題。

偉大的漫畫家也都是偉大的說真話的人。在馬來西亞這樣的國家，真相很多時候並不受人歡迎，敢於說真話、但又不受到臭罵是真正的技巧。拉特就擁有此類高超技巧。 就連易怒的前總理馬哈蒂爾都是拉特的粉絲，儘管拉特曾經凖確地刻畫馬哈蒂爾的壞脾氣和不耐煩。

我很佩服的另外一位馬來西亞漫畫家好像不大擔心冒犯別人。最近我和Zulkiflee Anwar UlHaque聊過一次。大家可能更了解他的筆名祖納（Zunar）。祖納正在倫敦、紐約各地奔走，引起外界對他所受「煽動叛亂」指控的關注。

我家裏牆上掛著一幅祖納的作品。畫的是伊拉克戰爭前夜馬哈蒂爾在議會。那一天，我是唯一一位在現場的外國記者，聽馬哈蒂爾痛斥邪惡的西方媒體。這是我最喜歡的我在馬來西亞工作那段時間的紀念品。

祖納之尖刻，與拉特之柔美堪有一比。他的創作靈感來自激憤、以及對馬來西亞公共生活中腐敗的不公正感。

有時候，他的尖銳、殘酷可以和詹姆斯·吉爾雷（James Gillray）或者托馬斯·納斯特（Thomas Nast）—英國美國政治漫畫之父—相比美。

Image caption 馬來西亞人抗議示威要求納吉布辭職

儘管長期以來，馬來西亞一直給祖納這樣的畫家提供了源源不斷的諷刺目標，事實證明，現總理納吉布（Najib Razak）算得上真正的天賜良機。

納吉布是純種政治動物。他的父親是馬來西亞第二任總理、叔叔是第三任。納吉布23歲進入議會，2009年出任總理。我們雙方都認識的熟人告訴我，納吉布曾經說，他在「河岸街的辛普森」—倫敦一家比較老派的餐館—和在吉隆坡一樣，都有一種賓至如歸的自如感。

我還真信。納吉布曾經在英國上私校，他的穿衣打扮隱隱透露出「薩維爾街」和「傑明街」的風範，這是倫敦中心以高端定制男裝裁縫店聞名的地區。確實，納吉布看上去既是英國紳士、也是馬來政壇紅二代。

既然是紳士，他說的，我當然就該信吧。納吉布說了，他和蒙古模特之死絕對無關，他的前任左膀右臂被指捲入此案。納吉布還說，和他擔任國防部長期間那一堆採購醜聞也無關。再往近看還有一件小事。據稱，7億美元神秘進入納吉布個人帳戶。納吉布堅稱，這筆錢來自捐款，不是他出任主席的那個負債深重的國營投資公司。

納吉布方方面面可能完全清白。麻煩事兒是，越來越多的馬來西亞人、其中也包括納吉布自己領導政黨之內的人，都心有疑慮。祖納非常無情，無情到他的書被封的地步。但是，當局並沒有因為他的漫畫向他提出控罪，而是因為他在社交網站發帖指控馬拉西亞法官腐敗。

Image caption 納吉布否認所有指控

這樣的指控比較普遍，但很少有人被控罪。我問祖納爾是否會出庭辯解，他回答，「當然會。」之後離開，去面對可能長達43年的牢獄之災。

在馬來西亞，敢揪老虎的尾巴，你可能要付出這樣的代價。

吉隆坡。那個悶熱的夜晚，我和老朋友吃著咖喱飯消磨時光。除了納吉布，他們談論的其他話題很少。

朋友們為深愛的馬來西亞寬鬆、包容、多文化的氛圍擔憂。他們指責納吉布和他的跟隨者要為伊斯蘭極端分子、宗教警察、極右暴徒觸角越來越廣負責。

新出台的安全法案涵蓋面很廣，賦予納吉布更大的權力。馬來西亞現在更需要說真話的人警醒世人，其中包括漫畫家和他們手中的羽毛筆：拉特，用他柔和的筆尾；祖納，用他鋒利的筆尖。

（撰稿：蘇平，責編：友義）

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