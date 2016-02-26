記者來鴻：美國女郎手機尋愛記

寂寞？單身？約會軟件風行，手機讓人與人之間的距離就在指尖。不過，劃屏速配越來越像網上購物，讓人且愛且恨……

曼哈頓。惠特尼頂著刺骨的寒風、邊走邊說，「我有一點點兒緊張。」

那是星期五的晚上，惠特尼要去和一個從未謀面的小伙子約會。幾天前，他們兩人通過應用軟件Tinder配對成功。你來我往地聊了幾次，很開心，決定下線見面。

坦率說，我也有一點為她擔心。過去一周內，我和惠特尼在一起度過很多時間，我發現自己越來越欣賞她的坦率，她的生活熱情很有感染力。

一瞬間，我好像也能切實感受到惠特尼現在的心情：第一次約會的激動，摻雜著些許不安，就好像總擔心牙縫裏是不是塞了青菜……我真希望她約會順利。

還有，這已經是惠特尼本周內第二場第一次約會了。上次那個不太理想。

首先，約會對象刪除了他在OKCupid應用軟件上的頭像，兩人當初是通過這款軟件建立聯繫的。惠特尼擔心，到了約會酒吧還能不能認出對方。她已經聯繫過用不同的約會應用軟件結識的一大批男人，永遠不忘誰是誰也不容易。

幸運的是，他認出了她。不過從此以後，約會就是一通下坡路了。惠特尼發現他很霸道，一有機會就堅持要摸她的手，這也讓惠特尼覺得有點怪異。

但是，這可是約會應用軟件的時代。天涯何處無芳草？不如說大海到處有游魚，而且你還掌握著能裝進手包裏、工業規模的大漁網！

惠特尼今年24歲，做市場營銷，屬於那種凡事依賴智能手機的人。「我們用手機訂餐，出門用優步打車，想洗衣服都有專門的應用軟件。為什麼不能用手機尋找約會對象呢？」

惠特尼一邊和我說話，一邊有一搭無一搭地滑手機，翻看Tinder上的男人。「不喜歡的話就往左滑，喜歡往右滑。」

我請她停在一個男人的頁面，小伙子很英俊，29歲，依我看，頭像酷似專業攝影。據介紹，他家在阿姆斯特丹，不過當前距離惠特尼只有兩英里。

惠特尼說，「如果我知道他們不是紐約人，我會選擇往左滑。那樣的人通常都是在找隨意的性伙伴。」

有些應用軟件—特別是Tinder—確實有個名聲：人們來就是要找隨意上牀的伙伴。但事實上，好像能看到形形色色的人、來這裏是想達到形形色色的目的。

惠特尼說，眼下她尋找的，是更加穩定一點的關係。

離開惠特尼和她的約會對象，我走到幾個街區之外找了一家酒吧去吃晚餐。酒吧裏擠滿了下班後和朋友、同事小聚的人。女服務員效率很高，不必要和客人噓寒問暖。

這不像是個戀人幽會的好地方。所以，我還真很吃驚。紐約酒吧多如牛毛，惠特尼和她的約會對象後來就進了這一家！他們二人從我身邊經過時，我和她目光對視了一下，然後我立刻試圖打消臉上那種碰到熟人才有的表情，低頭死盯地板。

一分鐘後，惠特尼從酒吧另一側給我發短信解釋說：他們去的第一個地方人太多了，換個地兒到這來，純屬巧合。

去洗手間的路上，我又悄悄地看了一眼惠特尼和她的對象，看起來進展不錯。

約會應用軟件肯定是結識新人的一種快捷方式，但是它也有缺陷。選擇那麼多，你怎麼能認定一個呢？

惠特尼的一位朋友告訴我，「手機翻出來這麼多人，但是我不能認識他們，他們也不能認識我。我感覺，技術好像已經讓約會少了個性、人情。悲哀。」

另外一位朋友也有同感。「如果入睡前的最後一件事、醒來後的第一件事都是幹這個，你可能會陷入黑暗。」

看起來，人們對約會軟件的感情是愛恨交織。他們說，約會軟件有那種讓人上癮、如同玩遊戲一樣的品質；他們擔心約會軟件太膚淺，由此結成的關係變化無常。但是，他們還是不能自主地一次次回來接著看手機。

感覺就好像，用手機尋找愛情已經越來越像網上購物。

再說惠特尼。她和在Tinder上認識的那個約會對象說完再見，返回酒吧給我匯報結論。我在酒吧看到他們的時候有沒有露餡呢？可喜的是，周五晚上一個男人在酒吧喝一杯，我融入背景相當完美。

更好的消息是，這次約會感覺真不錯。惠特尼決定取消本周末安排好的其他幾場約會。

後來，惠特尼又和那一位約了兩次。聽上去她很樂觀。惠特尼保證，如果他們兩人有朝一日結婚的話，一定請我來婚禮作嘉賓！

（撰稿：蘇平/責編：友義）

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