記者來鴻：美古真能「一笑泯恩仇」？

Image caption 卡斯特羅對支持者發表講話

埃利奧·加西亞（Elio Garcia ）已經年過七旬，但是仍然對1961年4月16日那一天他所目睹的事件記憶猶新。

「當時就是在第23街和第12街拐角的地方。」他的家位於首都哈瓦那維達多區（Vedado ）, 他站在門廊上，手指向當年卡斯特羅講話的位置。「我是站在一群人的背後，我現在還記得很清楚。」

菲德爾·卡斯特羅率領起義軍推翻巴蒂斯塔軍事獨裁政權，建立美洲第一個共產黨政權。剛建立的「古巴革命政府」面臨巨大挑戰。兩年過後，美國中央情報局協助古巴流亡者，在古巴西南海岸豬灣，向卡斯特羅領導的古巴革命政府發動入侵行動，但是以失敗告終。

古巴流亡武裝人員在登陸前還進行空襲，卡斯特羅在出席空襲死難者葬禮時發表重要講演。

「艱難路程」

埃利奧·加西亞現在還能背誦卡斯特羅講演中關鍵的一句話：「我們要在美國鼻子底下進行一場社會主義革命，這就是他們所不能原諒的！」

這是卡斯特羅首次宣告，古巴革命不是民族主義性質，而是一場社會主義革命。

「我當時就在現場，我親眼目睹了這個時刻，」 埃利奧·加西亞一邊說，一邊在微笑，似乎已經穿越回那天的下午。他當年只是一個20歲的機械學徒工，他放下手裏的工具，跑出去聽這位共產黨領袖的講演。

「那次講演讓我們走上艱難的道路，」 埃利奧·加西亞回憶當時的情景。直到今天，他仍然堅信古巴革命。

華盛頓當時認為，這個島國已經成為蘇聯陣營的一部分。

Image caption 卡斯特羅在莫斯科與蘇聯領導人赫魯曉夫舉行會談。

1961年1月，時任美國總統艾森豪威爾宣佈與古巴斷交，並對古巴開始實施貿易禁運。

兩國之間這種敵對狀態，這只是剛剛開始。

在隨後的55年期間，古巴一直被華盛頓視為一個敵對的鄰國，而這個威脅距離美國佛羅里達州海岸只有150公里。

1962年10月爆發的古巴導彈危機持續了13天，使兩國敵對關係極其緊張。蘇聯還在古巴部署導彈，把世界推向核戰爭的邊緣。

像埃利奧·加西亞這般年紀的古巴人，都能回憶起這場緊張的冷戰激烈對抗的具體細節。

迎接新時代

但是，對於埃利奧·加西亞來說，自從美國總統艾森豪威爾宣佈對古巴實施制裁以來，一些情況並沒有改變。他現在仍然住在當年政府分配的公寓裏，仍然從事同樣的工作。美國仍然對古巴實施制裁。

當然，最近幾年，美國與古巴的關係也有很大的發展，特別是在過去12個月裏。

2014年12月，古巴總統勞爾·卡斯特羅和美國總統奧巴馬宣佈兩國恢復外交關係。這或許是自柏林牆倒塌以來，美古兩國關係發展中的一個最重要的事件。

從某種意義上來說，這一事件開啟了一個新的時代，至少在外交關係層面是這樣。古巴人和美國人不再以懷疑的眼光注視對方。

Image caption 勞爾·卡斯特羅和奧巴馬2015年4月在巴拿馬城舉行會晤。

但是請不要有錯覺，目前古巴的政治體制沒有明顯的變化，人們也不預期會有任何重大改革。

自從兩國宣佈恢復關係以來，勞爾·卡斯特羅強調，與華盛頓的關係解凍不會使古巴放棄社會主義的理想，「為了這一理想，古巴人民流了這麼多鮮血，經歷了如此巨大的危險。」

但是我們不能孤立看待兩國外交關係解凍，這一點非常重要。

長期以來，老卡斯特羅統治古巴生活方方面面，但是由於疾病纏身，到了2008年，就把權力移交給弟弟勞爾。在隨後的幾個月裏，勞爾開始採取措施，放鬆對國有經濟的控制。

勞爾·卡斯特羅做出這樣的決策，不但在政治層面採取務實態度，而且在經濟上也有其必要性。

自那以來，小型私營企業在全國迅速發展，如雨後春筍，特別是旅遊業。數以千計的工人進入個體經濟領域。

美古恢復關係之際，正好是古巴開始走向開放的時候。

Image caption 自從兩國關係解凍以來，訪問古巴的美國遊客人數不斷上升。

美國180度轉彎？

很明顯，兩國關係解凍在美國國內並沒有得到普遍支持。

美國共和黨古巴裔總統參選人泰德·克魯茲承諾，將改變奧巴馬行政當局對哈瓦那採取的緩和姿態，恢復美國原來對古巴實施的政策。另一位共和黨古巴裔總統參選人馬可·魯比奧3月在佛羅里達州退出競選之前，也表達了同樣的立場。

美國部分媒體也對這一解凍過程提出批評。《華盛頓郵報》最近明確表態，堅決反對兩國緩和關係。

該報社論說，「迄今還沒有充分證據顯示，古巴正在發生巨大變化，這也許是因為奧巴馬繼續向卡斯特羅政權作出單方面的讓步。」

「鑒於美國沒有對關係緩和提出人權條件，卡斯特羅政權繼續有系統地強行拘留異見人士和民主活動人士。」

但是包括《紐約時報》在內的其他美國媒體支持兩國關係解凍。在古巴國內，除了報紙社論之外，絕大多數老百姓對於兩國之間存在的敵對關係已經感到厭倦，似乎對這種新型關係採取歡迎的態度。

但是這場變革要影響到街頭巷尾的老百姓，也許還需要時間，但是奧巴馬和卡斯特羅做出的決定確實代表著變革。兩國關係經過近60年停滯，任何改變都是值得歡迎的。

更重要的是，關係解凍所產生的影響已經超越政治和經濟範疇。

災害預防，打擊人口和毒品走私將是兩國共同感興趣的領域。曾經敵對的兩個鄰國也開始在科技，海洋環境保護以及音樂藝術領域開展合作。

去年奧巴馬總統取消幾項美國公民赴古旅遊禁令以來，前來古巴旅遊的美國遊客人數猛增54%。

奧巴馬的正式訪問，使他成為近90年來首位訪問古巴的美國總統。在古巴這個被拍攝無數遍的島國，奧巴馬在革命廣場的照片具有很強烈標誌意義，他整個行程為關係解凍打了一針強心劑。

「這次訪問太好了，」埃利奧·加西亞對奧巴馬的訪問大加讚揚。

埃利奧·加西亞再次在家鄉見證了歷史時刻，並承認他從來沒有想到會見到這一天。

「這是一個很漫長的過程，並且需要時間，」他笑著說。「現在只是一個開端。」

（編譯：海倫 責編：友義）

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