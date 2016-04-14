記者來鴻：中國公司海外淘寶瘋？

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中國公司加強海外併購，出手闊綽、呈志在必得之勢，頻頻簽下抓眼球的交易。背後原因何在？未來走向如何？會否遭遇磕絆？

安邦保險，中國化工，大連萬達，現在，我們還要再加上阿里巴巴了。

從來沒有聽說過這些名字嗎？嗯，我看你最好還是趕快行動起來去熟悉一下吧。中國商界的大人物進城了！他們正在用數以十億美元計算的大宗交易引起全世界的關注。

最新跳上中國公司海外併購快車的是誰呢？就是中國互聯網的巨人阿里巴巴。

阿里巴巴最近宣佈，將收購面向東南亞的電子業務商Lazada集團的控股股份，總投資金額為10億美元。阿里巴巴將收購Lazada集團5億美元的新發行股份，並以另外5億美元收購該集團部分現有股東所持股份，這其中也包括英國的特易購（Tesco）。

這項舉措非常有遠見。阿里巴巴手裏有錢，想花錢，也正在尋求在中國大陸之外的新商機。向東南亞挺進、打入這個擁有近6億人口的新市場確實是一條路。

這也是中國公司發展主旋律的一部分。僅僅在2016年的第一季度，中國公司在海外併購交易總額就已經達到了980億美元，投資涉及各行各業，從農業、到房地產、再到娛樂。

這個數字與去年同期相比暴漲了237%，而且幾乎相當於去年全年併購交易的總金額。

那麼，中國公司這到底是要幹什麼呢？下面我來講講中國公司海外掃貨瘋的三個原因。

追求全球化

中國公司熱衷於提升他們在國際舞台上的知名度，和全球商界「大腕」一同打拼。因此，下一回你再有機會想起舉世聞名的酒店集團或者農業巨頭，可能就不會是希爾頓、孟山都了，而是中國的安邦保險，或者中國化工。

歸根結底，作為世界第二大經濟體，中國當然希望在全球商業舞台上扮演一個更加重要的角色。

還有，中國商界領袖與中國政壇密切相關，商界和政府之間存在心照不宣的默契，這樣高調大手筆、抓人眼球的併購也是展示中國整體經濟實力的一種方式。

為新中國人服務

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中國中產階層越來越富有，越來越多的中國人要出國度假，總要有人為他們服務吧。這也許可以解釋為什麼我們看到安邦保險正在考慮收購美國知名的連鎖酒店。

雖然由安邦保險領先的財團最終沒有買到喜達屋（Starwood，美國酒店及度假村國際集團），但是此前幾年，安邦已經收購了法國一連串的小酒店。

此外，中國消費者在娛樂活動上花的錢也越來越多，比如看電影。也許，這有助於解釋大連萬達斥資35億美元殺入好萊塢、收購「傳奇娛樂」背後的原因。

中國資本流向

這樣大筆的中國錢源源流向海外，還有另外一個不常被人提及的原因。

2015年中國經濟增長幅度只有6.9%，是過去25年以來的新低。伴隨著經濟放緩，商界大佬下注時會考慮把手中的資金放在中國境外。

近來人民幣一直在貶值，許多人認為，部分原因是中國當局故意這樣做，貨幣貶值了才可以促進出口。

這就意味著，如果人民幣繼續貶值，中國公司在海外併購的代價就會越來越高。也許，這是我們在如此短的時期內看到中國公司海外掃貨如此活躍的原因之一。

那麼，接下來會是怎樣呢？今年我們可能還會看到中國公司更多的併購活動，但是，預計前方也會有更多磕絆。

併購的大趨勢仍將持續，但是在美國大選前幾乎肯定會遭遇政治麻煩。那時，更加強烈的聚光燈將更加直接地聚焦在「中國公司海外資產搶購瘋」上。

編譯：蘇平/責編：凱露