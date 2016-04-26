記者來鴻：有圖有真相--空軍一號那些事

特供巧克力，驚險諜戰片，御醫御廚健身房……拿到一張總統專機的登機牌可不容易。記者有此殊榮，秀秀經歷，講講奇聞。

我是BBC的北美事務編輯，經常出差。從一個機場飛往另一個機場，搭乘美國各個航空公司的班機，最好的待遇莫過於拿到一小包椒鹽脆餅乾。

美國人坐飛機上班，就像英國人坐公共汽車或者火車一樣。結果呢，坐飛機講的是實際、實用和實效，客戶服務基本不存在。這是那種咧咧嘴咬咬牙、逆來順受的出行方式。不過說實話，讓人咬牙咧嘴的時候還真多。

「空軍一號」可不是這樣。

介紹這個美國總統專機之前，我需要先來解釋一下什麼是「氣泡」（bubble），什麼是「水池」（pool）。

先說「水池」吧。這是一組跟隨總統出訪的記者。「空軍一號」空間有限，所以各位記者並不是僅僅為自己所屬的單位工作，而是要為所有的新聞媒體工作。「水池」僅限容納13人，所有的材料共享、同時發出，所以，任何人都不可能有競爭優勢。

再說「氣泡」。這是一個安全、封閉的活動空間。「氣泡」內，你是「乾淨」的，「氣泡」外，你是「不乾淨」的。

所以，搭乘「空軍一號」那天，我們帶著行李聚集在奧巴馬下榻的酒店內。先是狗，圍著包一通嗅，然後兩個特工一件件打開所有的行李，一樣樣檢查所有的東西。是，所有的東西，髒內衣也躲不過去！

然後，我們還要通過金屬檢測門，登上大巴車。我們必須跟著總統車隊。從現在開始，我們就算進入「氣泡」了。給我們專門配備了一名武裝特工。你想像一下，就好像羊群和牧羊犬的關係，我們是他順從的羊群。此外，還有一名白宮新聞官，時不常衝我們高呼，「記者、記者，趕快走了。」我們任何時候都不准離開「氣泡」，總統去哪兒、我們去哪兒。

和海灣國家領導人開會，我們有機會坐在前排當觀眾 。會開完了，加入總統車隊，前往軍事機場，車徑直開到飛機跟前。不需要任何其他安檢—我們可是剛從「氣泡」內「乾淨」的「水池」裏走出來的。

在「空軍一號」內部活動的原則是，所有的人都可以隨意轉來轉去，但是你只能從自己的座位那兒開始往後走。總統坐在前面，所以他可以想去哪兒去哪兒。他有臥室、健身房、巨大的會議室。

接下來是他的關鍵工作人員和高級官員。還有通訊組，坐在一台台加密電腦前，確保總統永遠不失聯。

然後是醫療站，特工。再往後，幾乎到了食物鏈的最底層，就是我們了！

我沒有登機卡，也沒有分配的座位號。但是，到了指定的記者席，我很容易就找到了自己的位子：上面貼著一張精緻的請柬一般的卡片，卡上寫著：「BBC，歡迎乘坐空軍一號」。卡片斜靠在一個有總統徽章的舒適靠墊上。座位比一般客機經濟艙的要寬大許多，但是不能放倒改成牀。

接下來，我們要投票，決定看什麼電影：機上有兩個大屏幕。美國記者絕大多數選擇看間諜片007。

我說了，我們幾乎坐在最後排。我們的後面是廚房。廚師團隊要選購新鮮食材、正式做飯。廚房裏有烤箱、灶台，在這裏你可絕對看不到錫紙盒和小推車。

大廚是克里斯汀，會講流利的阿拉伯語，曾經在情報行業工作。但是，她希望看世界，所以加入了美國空軍，現在在「空軍一號」工作。

飯菜盛在有「空軍一號」標記的精緻瓷盤上。順便說一句，那天的晚餐是烤裏脊、色拉，甜點是奶酪蛋糕。紙餐巾上也有總統徽章，並印有「搭乘總統專機」的字樣。後來晚上到了酒店，我很吃驚地發現，幾張餐巾紙「不慎落入」我的行李包內。警官，這是真話！

但是，最珍貴的收獲當屬「空軍一號」專用的小盒瑪氏巧克力豆（M&M），盒子上有總統徽章，還有奧巴馬頭像。原來還曾經發過「空軍一號」撲克牌甚至香煙。

我還領到一張有機長簽名的證書，上面說我是總統的嘉賓，受邀搭乘「空軍一號」。

降落在斯坦斯泰德（倫敦附近）機場，沒有任何像移民官檢查那樣的麻煩事。三架海軍陸戰隊直升機已經在恭候，還有總統專用的「海軍陸戰隊一號」，徑直將我們送到位於倫敦動物園附近攝政公園的大使官邸。

從降落直到倫敦市中心，總計用時大約25分鐘。原來不那麼風光的出門，回到斯坦斯泰德機場，我總要反覆考慮進城的最佳方式是什麼。現在我總算知道了。

（編譯: 蘇平 責編：凱露）

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