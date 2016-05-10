記者來鴻：特朗普氣勢洶洶鄰家人憂心忡忡

Image caption 特朗普稱要在美墨之間修一堵牆，阻止毒品犯、強姦犯等進入美國

特朗普曾經針對鄰國墨西哥「大放厥詞」，如果他真當了總統？加州移民恐怕都在深思。記者來到美墨邊界，看到揪心一幕。

加比·埃斯帕扎（Gabi Esparza）不是強姦犯，不是謀殺犯，也不是毒販子。但是，她是墨西哥人，非法進入美國的。那麼，用特朗普的標凖來判斷，她這樣的人不可信。

加比10歲的時候，父母帶她來到聖地亞哥（San Diego，又譯聖迭戈）。爸爸和媽媽只能穿過險惡的大沙漠來美國，但是他們把加比交給一個人蛇，人蛇假裝是加比的媽媽。上路前，加比的爸爸教了她很久，「要聽話！如果帶你過去的這位女士緊張了，或者進監獄了，我真不知道我們還能不能再見面。不管出什麼事，千萬別醒過來。」

加比很聽話，一直裝睡。即便是在當邊檢官把她搖醒問問題的時候她都繼續裝睡，雖然她心裏非常害怕。最後，她和父母總算在聖地亞哥團聚了。13年過去了，加比已經在加州開始了新生活。她有伴侶，還有一個兩歲的兒子叫裏奧，她非常喜歡加州。加比不喜歡的，是共和黨總統候選人特朗普的那一套說辭。

加比說，「真挺可怕的。想一想，很多人可能會被遣返。我們真不知道以後會是怎樣。」

加比可能失去的很多很多。現在她能夠繼續留在美國，因為她已獲批准，享受「童年入境暫緩遣返」（DACA）待遇。這是發給那些16歲之前非法進入美國的少年兒童的臨時許可，由此，加比也有兩年、可續簽的工作許可。

Image caption 特朗普的反墨言論也贏得部分美國人支持

但是她不能離開美國。媽媽六年前帶著加比的妹妹已經返回墨西哥，因為她支付不起在美國的醫療費用，她也不能來美國看加比。一家人被拆散了。

隔一段時間，加比就會來到美墨邊界一個特殊地方，這裏被稱作「友誼園」，太平洋邊上跨越美國、墨西哥兩國的一小片土地。在這裏，家人可以隔著算是國界的護欄說說話。那一段邊界護欄還都安裝有防護網，防止人們交換東西，但同時也增加了交流的難度。他們可以說話，但是身體接觸？只能是把小手指通過防護網的小孔伸過去給對方握一握。這一幕，看了讓人真是揪心。

不過上個周末，美國邊防巡警打開護欄上的大門20分鐘，允許六個家庭和親人擁抱，每家三分鐘。加比是幸運兒，她申請了，也被選中了。

美國邊防巡警有個很嚴很兇的名聲。活動人士曾經告訴我，巡警曾經扎破慈善組織留在沙漠中給移民救命的水瓶。但是那一次、就那一次，當局好像是在幫助親人團聚、而不是要把他們生生隔開。

雖然開門期間邊警一直在監督，但是這項活動其實是由一家名叫「邊界天使」的組織倡議發起的。該組織為移民爭取權利，負責人名叫恩裏克·蒙羅奈斯（Enrique Morones）。

蒙羅奈斯告訴我說，「美國現在就要舉行歷史上最重要的總統大選了，不應該談論如何砌牆，而應該是如何開門，真正的開門。」

近幾年，邊界巡警採取措施讓跨界越來越難，但是我採訪的官員堅持說，現在將美國和墨西哥隔開的是一道欄，不是一堵牆。不過，蒙羅奈斯不同意這種說法，他說，「用詞非常重要。你和鄰家之間是護欄，但是，牆？完全不同。」

Image copyright Image caption 美國和墨西哥邊界護欄

我在邊界碰到胡安·瓦爾加斯（Juan Vargas），他是聖地亞哥的民主黨議員，父親和爺爺都是移民，來美國做勞工，後來獲得國籍。

瓦爾加斯說，「我父親17歲的時候在墨西哥，一天從教堂出來，看到鎮子裏廣場前擺著一張桌子，後面坐著一個美國人，正在招聘人去美國當農工。我父親報了名，當場接受體檢。幾個星期後，父親來到墨西哥邊境小城蒂華納（Tijuana），他的名字在名單上，他進入美國開始工作。」

我問他，那麼以後怎麼出了偏差呢？

瓦爾加斯回答說，意識形態變了。「好像移民成了陌生人，移民是敵人，而不是要到這裏來尋求好生活、建設國家的人。」

加比堅持說，父母來美國是要給孩子更多的機會。至於特朗普，她說，「我覺得他要幹的事不公平。每個人都應該有機會，我真希望有什麼能觸動他的心，改變現在這種狀況。」

（編譯: 蘇平 責編：董樂）

歡迎使用下表發來您的對這篇報道有任何意見或感想