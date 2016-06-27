記者來鴻：俄國記憶 -- 勿忘以史為鑒

BBC前外交事務記者、前常駐莫斯科記者肯德爾離任前回顧俄國近幾十年的變化。

要想理解俄國和西方現在的緊張狀態，回顧歷史很有幫助。

（英國）伯克郡的「國防學院」內有一個巨大的倉庫，高高的架子擺滿了異乎尋常的軍事書籍、卷宗，其中許多是俄文或者前蘇聯陣營國家語種，過去五十來年精心搜集起來，以便更好地了解敵人。

現在這個倉庫更名為「俄國軍事研究檔案館」，是窺視蘇聯崛起和衰落、冷戰、甚至俄國和西方現在緊張關係的無價之寶。

前蘇聯和華沙條約組織解體、數字文檔誕生以來，繼續保存這樣的檔案館變得愈加困難。有人甚至得出結論，現在是勒緊褲帶過日子的時代，保存「紙」的圖書館或者檔案館成了我們支付不起的奢侈品。

幸運的是，這家軍事檔案館的藏品並沒有被送去填充垃圾場。

過去幾年，俄國又成了安全重點的觀點再度流行起來。試圖搞清楚莫斯科想幹什麼、將來會出什麼事，關注近現代史也許非常重要。

Image caption 1991年8月9日，強硬派試圖發動政變，坦克進駐莫斯科

檔案館裏的一些藏品讓我想起了自己職業生涯中最為難忘的時光之一：1991年8月在莫斯科的那三天，俄國軍方、克格勃和共產黨高層試圖發動政變。目的是要阻止、顛覆戈爾巴喬夫的重組改革。他們認為，改革將導致偉大祖國的毀滅。

我永遠不會忘記那一個時刻。感覺好像歷史被推到了刀尖，世界前途未卜。

我記得走出BBC在莫斯科的辦公室，看到內環路上停滿了坦克，年輕士兵探出頭來，試圖搞清楚這是身在何處。

坦克咄咄逼人，士兵並不可怕。我們的清潔工瑪莎裹著頭巾、帶著圍裙走出來，指著士兵的鼻子說，「你以為自己在這裏幹什麼？你媽都會為你害羞！回到你該呆的兵營去吧。」

政變企圖最後被粉碎了，因為新總統葉利欽判定政變非法，敦促軍隊不要聽命，並呼籲莫斯科人和自己站在一起、要求政變領導人讓步。

莫斯科的反應非常了不起，震撼人心。僅僅就在幾年前，蘇聯人還不敢公開發聲，現在卻走上街頭抗拒克里姆林宮。

Image caption 莫斯科走上街頭修建路障保護議會

推著寶寶的新媽媽，提著公文包的公務員，帶著吉他和小提琴的音樂家……他們湧往俄國議會外示威，人多力量大，他們不會被強制低頭，不允許時鐘倒轉。

檔案館中收藏有那個時代的傳單，有些被人踩踏過，還沾著泥印。傳單是葉利欽支持者迅速趕製的，在莫斯科街頭散發，抗衡政變領導人在國營電視台、廣播電台的宣傳。

我還記得地鐵站貼滿了傳單，措辭非常強悍、緊迫。其中一張寫到，「俄國上空烏雲密布，獨裁和恐怖的烏雲……士兵！我相信，在這個悲慘的時刻，你們會做出正確的選擇。」

另外一張是葉利欽的呼籲，「我向你們所有的人表現出的大無畏表示衷心感謝。」

最近我經常想起1991年那些事，反覆思忖。比如，如果現在經濟狀況進一步惡化、人們更加絕望，有沒有可能許多俄國人還會上街抗議。或許他們會低頭、咬牙爭取自我保護？現在他們對自己國家的感覺是不是完全不一樣了，更加支持、更加不願意冒動蕩之險？

這一點，俄國反對派領袖以及普京和他的親信肯定也在不停地思索。

Image caption 烏克蘭危機和西方的反應在俄國掀起愛國熱潮

也許有必要注意，1991年的政治空氣和現在差別很大。當時俄國人覺得有權示威，得到了上層的支持。其一，有葉利欽鼓勵，其二，之前六年，總書記戈爾巴喬夫本人也一直在說，發聲是人民的權利。

按理說，這種上層授權也是2011年示威潮的一個因素。當時，中產階層的莫斯科人再次湧上街頭，抗議選舉舞弊。也許，這也是在享用普京回歸、梅德韋傑夫任總統期間更加寬鬆的環境。

現在氛圍不一樣了。發聲的公共空間縮小了，草根運動不再受鼓勵，反而常被看作威脅。新法律、反對派領袖被謀殺等都在警戒批評者，最好緘默，要不就打包出國。

俄國2014年接管克里米亞之後引發的新一波愛國浪潮加強了上層強有力的宣傳：俄國外部面臨威脅（北約和聖戰分子）、國內遇到困難。那麼，現在超過以往任何時候，俄國需要強有力的領導人保持團結，找出「第五縱隊」那些敵人，保證俄羅斯安全。如果說可以從歷史中汲取經驗和教訓，應該看看將近100年前的事，當時，布爾什維克革命讓俄羅斯四分五裂。普京的支持者說了，俄國最不需要的就是革命和流血。

但是，回顧我自己過去30、40年的俄國經歷，我總在想，你剛覺得巨人已經沉睡的時候，他會醒過來嚇你一跳。

我無法忘記1991年莫斯科男女老少湧入市中心，阻擋共產主義的回歸。任何人、包括那些示威者都沒有預想到這樣的街頭暴動。因此誰又能斷言，俄國今後的命運何在呢？

歷史有很多相似之處，從中人們會得出不同的經驗教訓。

也許，更有可能出現的是新轉折，讓所有人措手不及的新轉折。

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