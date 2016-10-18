記者來鴻：三星啟示——財閥專制還行得通？

三星，錢燒的比手機還快。現代商界，靈活是質量、適應、創新所必須，韓國財閥專制管理的模式還行得通嗎？

三星，錢被燒成灰的速度比手機起火的速度還要快。這期間，有一個人是不會去鏡頭前顯身、給世界一個說法的：這就是三星的家長。

三星董事長李健熙病的很嚴重。兩年前他突發心臟病住進了醫院。這以後，不清楚他是否下過病榻，就算離開過，可能也沒多遠。

三星對李健熙的健康狀況幾乎是閉口不提，不過，沒有人指望他會重返辦公室。

李健熙的兒子李在鎔也沒公開露面發聲。

李在鎔心可能有些虛，繼承了家族的企業，但是迄今也沒有表示他考慮如何管理運作。

把這一切和蘋果的喧囂熱鬧對比一下吧。

會做秀的明星人物、奇才喬布斯成了蘋果的「臉」，次次親臨發佈新品，風風火火富麗堂皇，而三星的一貫做法是讓產品自己去說話。

Image caption 三星董事長李健熙（右）兩年前心臟病發作後住進了醫院

這樣做也沒錯，除了你的產品著火的時候。

三星公司有時候也被稱作「三星共和國」，因為這個家族企業和許多國家一樣強大、龐大。

韓國人可能從三星醫院出生來到人世、從三星殯儀館入棺走完今生。期間這一輩子，可能會住在三星的公寓樓，所有身外之物都由「三星火災海上保險公司」承保。

想消遣娛樂，可以去三星開的遊樂場，這可是韓國最大的主題公園。

不過，三星的這個「愛寶樂園」（Everland）實際上比表面看起來要重要的多。

想刨根搞清楚三星的財務狀況非常非常難，因為它旗下70多家子公司錯綜複雜地纏繞在一起。不過，愛寶樂園是個關鍵。

病牀上的三星家長李健熙和他的兒子、兩個女兒掌握著愛寶樂園的控股權，而愛寶樂園控制著其它的三星公司。

缺乏透明度也是財閥的典型做法，他們控制的集團不停地蔓延。

Image caption 韓進海運瀕於破產

比如，「現代」是製造汽車的，但是也開百貨公司；「樂天」是開百貨公司的，但是也生產化工用品。

財閥是「財」——財富，和「閥」——家族兩個字組成的，把財富和家族這兩個東西放在一起混一下，生產出來的產品是：糾紛。

家族成員之間會變臉、反目，通常是當一家之長死了的時候，兒子、偶爾也包括女兒為分家最後打上了法庭。

財閥頭目犯法的時候，也是驚心動魄的壯觀。韓國排名第十大企業「韓華集團」的董事長（金升淵），曾經親自唆使一幫黑道打手綁架、毆打幾名酒吧員工，因為他認為這些員工在酒吧裏欺負了自己的兒子。

再比如目前正在掙扎躲避破產的韓進船運。今年6月，韓進船運前會長被檢方指控，她在公司營業壞消息被曝光、股票要暴跌的前一天，把自己手裏掌握的公司股票大把拋售。

韓進旗下還有大韓航空。你一定還記得吧，大韓航空董事長的女兒曾坐牢，後來改判緩刑。原因是，她坐老爸的飛機出門，乘務員給她拿包堅果不合自己的心意，立刻發飆！

三星公司犯事是在2008年。當時，三星董事長、現在抱病在牀的李健熙被判罰款、緩刑，因為三星的一個秘密基金被用來向政客、檢控官行賄。

幾個月後，李健熙被韓國總統特赦。

Image caption 「堅果門」讓大韓航空成了笑柄

五十年前，韓國大型集團公司高層的腐敗氛圍推動韓國起步走向現代化。韓國的軍事強人朴正熙決定：他鐵腕統治的這個窮國一定要實現現代化。

朴正熙告訴財閥頭頭們，你們腐敗，我要把你們投入監獄，把你們腐敗掙來的錢沒收。想逃避這個命運，出路只有一條。你們必須去創建現代經濟的那些工業：造船、汽車、電子、煉鋼。

所以，現代、繁榮的韓國經濟其實是根據指令誕生的。

五十年過去了，韓國仍然等級森嚴，不過實現了民主。大公司的家長仍然控制著自己的領地，哪怕是從病牀上。

但是現代商界，靈活是質量、適應、創造、創新所必須的，財閥這種專制模式還行得通嗎？

生產不起火的手機呢？

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