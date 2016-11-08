記者來鴻：梅首相拉關係 印度會買賬？

梅首相不懼霧霾、率大隊人馬趕往印度，為英國脫歐後貿易開路。但印度人問了：我們的好處呢？你不能只要我的錢、不要我的人吧？

周日，英國首相特蕾莎·梅帶著由外交官、顧問、商界精英、新聞記者等組成的龐大團隊，抵達霧霾鎖城的印度首都德里。

這次出訪很重要。這是梅首相上任以來第一次和歐盟以外國家的雙邊會晤，是她朝著完成「為英國在國際舞台構築新角色」的使命邁出的第一步。

為什麼選印度呢？原因很明顯。彰顯脫歐給英國帶來的機遇，哪裏能比得上印度？印度現在可是世界經濟增長速度最快的國家，中產階層日益壯大。

那麼，現在梅首相來訪，豈不是應該能聽得到對兩國之間長年的密切交往、特殊的雙邊關係、共同的價值觀念的許多溢美之詞嗎？

我上星期四採訪了印度財政部長賈伊特利（Arun Jaitley），他說，已經開始考慮合作和未來的伙伴關係。

但是，千萬不要被這些外交辭令衝昏了頭腦。

Image caption 印度財長賈伊特利統領的仍然是騰飛中的經濟

印度剛剛過完排燈節，這是一個分享喜悅和成功、憧憬美好未來的盛大節日。適逢佳節，人們出乎尋常的慷慨大方，舉辦豪華晚會，伴著美酒美食尋歡作樂。

在新德里優雅的使館區，我參加了一系列這樣的派對。每一次都看到了新證據：印度人過節的慷慨大方並不延伸到和英國以及其他任何人談生意。

一位印度資深外交官說，梅首相來印度只是「事後突然想起來的」。是英國人提出的要求，能不能把梅首相原定12月的訪印行程提前到現在。他說，「這是英國政治形勢的需要，和印度想要什麼無關。」

英國和印度已經開始非正式貿易談判，這也是應英國要求展開的。根據歐盟條例，英國在脫離歐盟之前不能和其他國家簽署真正的協定，但是現在看來，「硬脫」——英國離開歐洲單一市場——有可能要成真，英國希望盡快動手。

另外一個排燈節晚會上，一個經濟大國的駐印度大使喝著香檳、嘿嘿一笑說，「祝你們好運！我們試好多年了，但是，印度從中（貿易協定）得到的好處不大呀！」

他解釋到，直到1990年代初，印度一直是封閉型經濟，現在對外國進口的壁壘相對仍然比較高，與此同時，大多數發達國家卻一直在減少貿易限制。

Image caption 排燈節是印度重要的節日

我的這位朋友接著說，「更重要的，印度躲在這些壁壘之後一直做的不錯。這就意味著，他們簽任何協定之前一定會堅持要對方做真的、大的讓步。」

歐盟也遇上過同樣的問題。歐盟和印度早在2007年就開始自由貿易談判了，9年、16輪正式談判下來，進展微乎其微。

英國前駐韓國大使、長期主管英國印度商業理事會工作的托馬斯·哈里斯爵士說，只需看看難點、就能懂得英國結局更好的可能性同樣不大。

哈里斯指出，印度多次拒絕放開對專業服務行業的限制，包括保險、銀行、法律等，而這些恰好是英國的最強項，恰好是英國希望印度放開的領域。

他還說，「要了我的命，我也找不出印度可能會在和英國雙邊談判時在服務業做出讓步的原因，他們能換回進入整個歐盟市場時都沒這樣讓步。」

此外，還有一個更棘手、更煩人的問題：移民。

歐盟談判期間拒絕了印度提出的為專業人員提供更多短期簽證的要求。表面看來，梅首相的政府也不大可能這麼做。

Image caption 移民是英國和印度之間一個棘手問題

梅首相的政策是，英國需要大幅度減少移民數量，印度人對最近梅政府幾位大臣發表的移民說辭相當反感。

印度總理一名前任顧問最近在當地媒體撰文說，「英國給印度這樣的國家留下的印象是，我們要你的生意、但是不要你的人。」

我向一名英國外交官提到這句話，他非常難堪，拿出外交辭令解釋說，「（英國）政府必須找到更明確地解釋（移民）政策的方式。」

梅首相訪印是對英國是否能夠做到這一點的第一個重大檢驗。

如果英國想繁榮，梅首相需要證明：她能夠化解構築強有力的非歐盟同盟和強硬的移民立場之間的衝突。

梅首相還需要證明，有可能達成英國真正從中受益的貿易協定。

我排燈節派對上轉了一大圈，感覺是，這兩大志向都很難實現。

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