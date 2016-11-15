記者來鴻：特朗普給德國狠狠敲了一記警鐘

Image caption 驚聞特朗普當選，德國媒體高呼「我的天！」、「世界本末倒置了！」

特朗普獲勝在德國引發普遍震驚和恐怖。發洩完了，忐忑過了，拿出務實精神吧，考慮一下如何迎接國內外即將到來的暴風驟雨。

特朗普登台發表獲勝演說之後幾個小時，夜幕降臨柏林。人們靜靜地點燃小蠟燭，小心翼翼地放置在古老的門階上、便道旁。

柏林人這是在紀念「水晶之夜」（又譯碎玻璃之夜，指1938年11月納粹暴力攻擊猶太人和猶太人商店）。

當時，全世界的注意力都被美國大選結果引發的痙攣性狂呼所吸引，幾乎沒有多少人注意到這是「水晶之夜」的紀念日。同樣，沒有多少人注意到這也是柏林牆倒塌27週年紀念日。

Image caption 特朗普當選日也是柏林牆倒塌27週年，柏林市長和市民一起紀念

但是，水晶之夜和柏林牆倒塌以及這兩起事件在德國歷史上的象徵意義，至少也可以部分詮釋為什麼德國人如此厭惡特朗普的競選言論、為什麼只有寥寥無幾的德國人（一次民調顯示只有4%）希望特朗普進駐白宮。

特朗普獲勝在德國普天下引發震驚和恐怖，就連德國外長都沒能說動自己公開向特朗普發賀電。

一份德國報紙驚呼「啊！我的天呀！」，還有一家乾脆說「我們在沉痛哀悼」。另外一位德國部長形容美國大選結果是「我們醒不來的一場噩夢」。

德國全國廣播機構ARD（德國公共廣播聯盟）的民意調查發現，大多數德國人不信任特朗普，認為他當選將導致大西洋兩岸關係惡化。

過去一些年，德美關係逐步進入「特殊」檔次。默克爾和即將離任的美國總統奧巴馬結下強大、友好的伙伴關係，甚至挺過了美國特工被曝曾監聽默克爾手機的那場風暴。

這種關係也影響了歐洲政壇。比如，當美國表示要向烏克蘭提供武器裝備的時候，默克爾插手阻攔。還有，作為西方世界和俄國總統普京主要的對話者，默克爾和德國可以在國際間發揮影響力。

那麼接下來再說，特朗普當選了，跨大西洋貿易關係前景怎樣呢？

現在的問題是，誰也不知道下一步該怎麼辦。正如大吃一驚的德國國防部長所說的那樣，我們誰也不知道特朗普的外交政策。

這樣的不定性讓德國商業、金融、工業界大人物非常不爽。德國商業銀行首席經濟師說，「西方國家繼續自我毀滅。」

美國是德國最大的貿易伙伴，據信德國有100多萬個就業機會依賴於美國出口市場。

特朗普關於貿易協定的言論讓德國許多人不安。跨大西洋貿易與伙伴投資協議TTIP已經反覆擱淺，許多人現在認為，這下子死定了。

Image caption 默克爾發給特朗普的賀信中不乏嚴詞

不過在德國，震驚也正在轉向務實。默克爾領導的基民盟跨大西洋關係發言人拜爾（Peter Beyer）說，「誰也沒有料到這個結果，所以，誰也沒有和特朗普團隊中的任何人建立聯繫。現在，所有人都在計劃做的是，聯繫可能在特朗普政府中擔當角色、我們可能認識的人。」

柏林人認可，默克爾必須爭取讓德美關係保持正常運轉。

最開始，特朗普在競選過程中對默克爾比較刻薄，挖苦她的難民政策。儘管如此，默克爾還是在上周四打電話給特朗普向他表示祝賀，並表示願意合作。不過默克爾提出的條件是，特朗普必須尊重「共同的價值觀」，比如自由、法治，並且保證將此適用於所有人，不論性別、信仰和背景如何。

但是，隨著特朗普凖備進駐白宮，我們也可以說，默克爾面前最大的挑戰是，如何保證她的國家、還有整個歐盟的團結。

因為，真正讓德國政客心驚的是，他們也注意到了右翼、民粹主義政黨在歐洲普遍抬頭和特朗普獲勝之間的共同點。

德國明年即將舉行大選，常規老牌政黨的選票正在不斷流向反移民、反穆斯林的「德國選擇黨」（AfD）。

也許，不足為奇的是，繼英國脫歐公投之後，部分德國人又把美國大選結果看作一記警鐘。

德國財長朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble）告訴德國流行小報《圖片報》，「在政治、商業和社會各方面，精英並不總能留下好印象。決策過程經常不夠透明。所有的人都必須有凖備學習—如果我們對其他人觀點的角度、對改變我們自己思維方向保持開放態度，那麼，民粹主義的日子會更難過。」

Image caption 默克爾和奧巴馬關係相當不錯

特朗普獲勝被看作一場強烈的政治地震，餘震將衝擊德國和歐洲的政治版圖。

柏林希望繼續保持重要的跨大西洋關係、保持其國際影響力，同時也希望維護德國人非常看重的價值觀念。正如拜爾所說，現在我們身處一個「脆弱的時代」。「世界已經和11月8日以前不一樣了。特朗普這樣性格的人不僅會對美國、也會對全世界帶來影響。」

拜爾接著說，「也許，他能證明我們都錯了。我真希望如此。」

這句話，也代表著許多德國人的心聲。

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