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土耳其泡菜助宿醉療法
泡菜是土耳其料理不可或缺的主食。服用一杯天然美味的泡菜汁，能夠迅速治癒哪怕是最劇烈的頭痛。
- 2019年 1月 8日
新加坡的福利住房能否跟上時代的變化？
新加坡舊時的村莊甘榜已不復存在，取而代之的是在公共組屋項目中興建的高層建築。組屋廣受認可，但時代在變，它對住戶的要求卻沒變。
- 2019年 1月 6日
為什麼說無欲無求才是快樂的捷徑
心理學研究表明，越是努力地獲得快樂，快樂反而會離我們越遠。
- 2019年 1月 7日
居住地與健康：住在農村是否真的更幸福
我們總認為城市是最不健康的居住地，鄉村田園最宜居。但研究結果讓你大感意外？
- 2018年 6月 18日
肥胖新療法：欺騙大腦降低食慾
有些人肥胖是因為他們對食物上癮，無時無刻腦袋不想著吃，這時候就必須對大腦採取極端措施，壓制食物對獎賞區的吸引力。
- 2018年 4月 7日
為何幼鰻是西班牙最昂貴的食物？
就像品酒者花五千歐元買一瓶佳釀一樣，這實在是超過食材本身的真實價值，但就是有人覺得值這麼多錢，就連廚師也搞不懂。
- 2018年 4月 6日
四個試著改變世界的青少年發明家
未成年人不能飲酒，也不能駕車，但可以申請專利。這四位與眾不同的青少年憑借突破性的技術嘗試解決當今世界面對的難題。
- 2018年 4月 6日
監視無處不在 並將我們等而分之
如果你以為只有上班的地方才有閉路電視，那就錯了。監視無處不在，並將我們等而分之。
- 2018年 4月 5日
為何機器人搶不走你的工作——至少現在還不行
下面四個問題讓人工智能暫時還沒辦法搶走你的工作，在機器人跨越這些障礙之前，我們人類還需要守護在它們旁邊一起工作。
- 2018年 4月 5日
這是世界上最爭強好勝的國家嗎？
到新加坡的西方人髮現，新加坡社會中有種獨特的「怕輸」精神，極端一點就成了貪婪而自私的態度，怕輸背後的原因是什麼？
- 2018年 4月 4日
打造五萬英鎊手錶的神秘工作室
提到手工製作機械鐘錶，很多人想到的是瑞士名錶，但是在英國，也有一些人正在學習和從事這門正在消失的技藝。
- 2018年 4月 4日
大師傑作背後隱藏的種族主義訊息
從史前人類的洞窟壁畫，到隱藏著種族主義訊息的黑色方塊，黑色在藝術史中既代表了無上光輝，也隱含著不為人知的信息。
- 2018年 4月 3日
管理「烏合之眾」的人群心理學
人群並不是盲目鬆散的聚集，人群與個體一樣具有心理獨特性，人群心理學被用於處理突發事件，例如生化武器或放射核攻擊。
- 2018年 4月 3日
你說話的口音反映出什麼？
口音可以反映一個人的社會背景和人的偏見，儘管說的內容一樣，不同的口音可能會讓聽者產生不同的感受，甚至影響信任度。
- 2018年 3月 31日
探索華沙表面下的內在活力
波蘭首都華沙雖然有著苦難的過往，但它不斷從灰燼中崛起——曾經聞名的優雅風格仍然能夠被那些深入了解它的人髮現。
- 2018年 3月 30日
異域之美：梵高如何借鑒日本藝術？
雖然梵高從未去過日本，但他在巴黎生活期間受到了日本藝術的影響，後期的作品更是深受影響。
- 2018年 3月 30日
影評：斯皮爾伯格和令人眩目的《頭號玩家》
斯皮爾伯格以驚人的沉著證明了沒有人能比斯皮爾伯格更斯皮爾伯格。
- 2018年 3月 30日
讓二戰坦克重見天日的搜索隊
現在的白俄羅斯曾經爆發過史上最大規模的坦克戰。現在，一個專業搜索小組正在沼澤和森林間尋找已被人們遺忘的二戰武器。
- 2018年 3月 29日
《古墓麗影》的勞拉為何不是女性楷模
在這部改編於1990年代電子遊戲的電影中，維坎德飾演主角女英雄，和朱莉版的《古墓麗影》相比，新作有什麼創新嗎？
- 2018年 3月 29日
亞洲收藏市場為何對畢加索作品趨之若鶩？
中國人正在瘋狂購買畢加索畫作，日本和韓國也大量展出畢加索作品。到底是什麼讓畢加索的作品在亞洲產生了共鳴？
- 2018年 3月 29日