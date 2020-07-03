動物世界：非洲大象成群神秘死亡之謎

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， (警告：有些圖片可能會令一些讀者感到不安), 博茨瓦納死亡的大象

南部非洲博茨瓦納成群大象神秘死亡，沒有人知道到底為什麼。

從五月份開始到現在2個月時間內，死亡大象總數已高達數百頭，前所未有，謎團重重。

英國慈善機構國家公園救援組織（National Park Rescue）的麥肯恩博士（Dr Niall McCann）表示，他博茨瓦納的同僚在奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）已經找到350多具大象殘骸。

沒人知道這些大象死亡的真正原因。目前，他們正在對樣品進行檢測，但結果可能還得等數周才能出來。

非洲三分之一的大象生活在南非的博茨瓦納，但近年來由於偷獵、疾病等各種原因，大象數量正在不斷減少。

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 目前已知，大象死亡跟乾旱無關。

現象罕見

麥肯恩博士告訴BBC，當地動物保護人士早在五月初在三角洲上空巡航時就發現了情況，並向政府首次發出警報。在3個小時的飛行過程中，他們共看到了169頭大象屍體。

一個月後，動物保護人士再次巡航視察，不幸的是他們發現了更多死亡的大象，使總數達到350頭以上。

麥肯恩說，像這種大量象群原因不明的死亡現象十分罕見，史無前例。目前已知，大象死亡跟乾旱無關。

同時，博茨瓦納政府5月份就排除了大象是因為偷獵而死的原因，因為象牙並沒有被摘除。麥肯恩博士表示, 還有其他一些跡象顯示並非是偷獵，因為死亡的只有大象。麥肯恩博士認為，如果是偷獵者使用的氰化物，那還應看到其他動物的死亡。

去年，由於天然炭疽病導致博茨瓦納至少100頭大象死亡，但麥肯恩博士暫且排除了炭疽中毒。

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 專家說，這種大規模象群神秘死亡現象十分罕見。

神秘病菌？

然而，不能排除大象染病或是中毒而死的可能性。人們注意到許多大象死亡的方式：都是臉朝下倒地身亡。

麥肯恩博士說另外一些大象在死前曾繞地轉圈子，這顯示它們的神經系統出了問題，比如，受到了攻擊。

但無論怎樣，在目前情況不明的情況下，什麼都不能排除，包括疾病跨越物種傳給人的可能性，尤其是如果病因來自水源或是土壤中。

麥肯恩博士指新冠大流行就是先從動物傳人的，至少人們是這樣認為的。麥肯恩博士表示， 這不僅是一場自然保護災難，還有可能成為一場公共衛生危機。

博茨瓦納野生動物和國家公園部門負責人陶洛博士（Dr Cyril Taolo)向英國《衛報》證實，他們目前已確認至少280頭大象的死亡，並正在確認其餘部分。