BBC盤點人類歷史上最致命的自然災難

維蘇威火山爆發，意大利 图片版权 Davies Surya/BBC 維蘇威火山那年的爆發將意大利半島上的龐貝古城和另外兩個周邊城鎮（奧普隆提斯和斯塔柏歐）埋在厚厚的火山灰和石礫底下。另一個城市，赫庫蘭尼姆，則被火山爆發引起的泥石流吞噬。 歷史學家和考古發現顯示龐貝市民無一生還，其中很多人因為吸入足以燃起火焰的高溫空氣而死。 維蘇威火山相對較年輕，可能不到20萬年前形成。公元79年前首次爆發，此前一直處於休眠狀態。從那以後一直到1037年，維蘇威火山多次噴發，512年那次造成的破壞之嚴重，當時的統治者甚至免除了住在山坡上的居民的稅賦。

安提阿地震，拜占庭帝國（今土耳其） 安提阿地震，發生在公元526年5月20-29日之間，那個地方叫狄奧波里斯，即今天的敘利亞和土耳其交界地區，當時屬於拜占庭帝國。估計地震強度為7級，隨後一年半時間又餘震不斷。 普遍認為地震造成25萬人死亡，也有估計多達30萬人；多數人死於地震之後的大火。當時城裡有很多人，因為臨近復活節，周邊地區的人都進城過節。 據記載，地震發生時又在刮大風，沒有被震塌的建築物起火後火勢迅速蔓延，幾乎摧毀了整座城市。包括公元327年君士坦丁大帝建造的安提阿金宮大教堂也未能倖免。

阿勒頗地震，敘利亞 阿勒頗1138年地震據信是有記錄以來死亡人數最多的地震之一。地震發生在10月11日，震中是敘利亞城市阿勒頗。 整個城市破壞慘重，死亡人數估計有23萬。其後一年內，敘利亞北部和土耳其西部地區地震不斷。

嘉靖大地震，中國 嘉靖大地震被認為是有史以來最致命的，1556年1月23日，中國明朝嘉靖年間，現在的陝西和山西境內強地震，震級估計達里氏8級，死亡人數估計83萬。據信地震導致該地區人口減少了60%。當時是明朝嘉靖年間。 中國科學博物館資料稱，嘉靖大地震破壞面積達1千平方公里，目力所及之處一片瓦礫廢墟。 地方志記載說，地震雖然只持續了數秒，但高山被夷為平地，河流改道並引發洪水，地震引起的大火連燒數日。由於許多人死於被震塌的石砌屋舍，因此災後重建時多改用木頭和竹子蓋房子。

印度旋風（科林伽氣旋），印度 1839年11月25日，一股強熱帶氣旋襲擊孟加拉灣的印度科林伽港。最高風速失考，但颶風掀起的巨浪估計高達12米。 美國國家海洋和大氣管理局的資料顯示，旋風摧毀了2萬艘船隻，約30萬人喪生。 科林伽港50年前也曾遭氣旋襲擊，2萬餘船隻被毀，災後很快復甦，但1839年卻被氣旋擊敗，元氣大傷，再也沒能恢復風災前的繁榮，至今還是一個小漁村。

越南海防颱風，越南 图片版权 Davies Surya/BBC 1881年秋 ，一个极强熱帶氣旋橫掃東京灣（又稱北部灣），席捲菲律賓，然後撲向越南，10月8日登陸海防。因海防市災情最重，故此得名。 這是越南和菲律賓遭遇過的最強熱帶氣旋之一，死亡人數估計有30萬，其中確認死亡人數是15萬，失踪和受傷人數各15萬。 海防港位於從東京灣向內陸延伸16公里的地方，有水道與海灣相連。颱風裹挾巨浪沖向陸地，這些水道加劇了洪災的破壞程度。 海防港始建於1874年，當時越南是法國殖民地。它對周邊地區的經濟至關重要，時至今日仍被用作越南首都河內的出海口。

黃河決口，中國 图片版权 Davies Surya/BBC 黃河是中國第二大河流，自古多洪澇，歷史上有記錄的洪災不下1500次，其中三次被認為是人類歷史上有記錄的最致命、破壞最嚴重的自然災害，1887年黃河決口是第一次，另二次分別是1931年和1938年決口。 不過，1938年那次是抗日戰爭期間國民黨為阻擋侵華日軍在河南開封花園口炸黃河大壩導致，50萬-90萬人死亡，但不歸入天災。 1887年（光緒13年）夏，黃河流域連日暴雨，中下游水位爆漲，到９月30日，河南鄭州下汛十堡河段堤壩決口，洪流傾瀉而下。約１.３萬平方公里土地變成一片汪洋。堤壩修復工程直到1889年1月才告成，花了清廷上千萬兩黃金，佔當時清政府年收入的四分之一。 史稱人類歷史上最致命的天災之一的這次洪災，死亡人數沒有確切統計，從90萬人到700萬人，有幾個版本的估計。

海原大地震，中國 图片版权 Davies Surya/BBC 海原大地震是較少被人記得但在人類自然災害史上十分罕見的一次震災。 1920年12月16日晚20點06分，甘肅省固原縣和海原縣（今寧夏回族自治區固原市原州區和海原縣）發生，震級估計為里氏８.5級，持續了十多分鐘，當時全球９６個地震台都有觀測記錄，因此也被稱為"環球大地震"。美國地質勘探局（USGS）記錄震級是里氏７.8級。 USGS資料稱海原地震導致波羅的海波浪浮動幾十厘米，挪威西部兩個湖和三個峽灣出現湖嘯和假潮。另有記載稱日本的儀器測到地震表面波繞地球一圈。 海原地震夷平了四個城市，數十個縣城遭到破壞，估計死亡人數最少20萬，最多28.82萬。

1931年華中洪災（又稱江淮水災），中國 據《不列顛百科全書》，1931年江淮水災是19世紀以來長江5次嚴重洪澇災害之一（1870, 1931, 1954, 1998, and 2010年），也是公認人類歷史上破壞最嚴重、死亡人數最多的天災之一。長江中下游重鎮武漢和南京都被水淹，武漢全城淪陷。 英國劍橋大學中國歷史研究員克里斯·考特尼（Chris Courtney）考證說，那年的江淮洪水淹沒地區約為英格蘭加上蘇格蘭一半的面積，共18萬平方公里，災民約5200萬人。另一種估計是水淹8萬平方公里，4千萬人流離失所。當時中國政府和國際救援機構估計死亡人數達200萬，其中15萬人直接被洪水淹死。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）採用的死亡人數是370萬。 1930年冬季奇寒，導致1931年春季冰雪融化形成的春汛水量遠超往年，又加上５月份開始持續降雨三個月，雨量是平常年份的幾倍，所有的河流水量都劇增，而經年失修的堤壩、水利系統完全無法承受。長江、黃河、淮河以及中國從南到北其他主要河流都出現程度不同的洪澇。到了７-8月間，長江中游決口，洪水一瀉千里，江河成了汪洋。災情持續了一年，冬季大部分地區積水消退，但隨之而來的飢荒、瘟疫等災害則至少持續到次年夏天。

波拉氣旋（博拉颶風），孟加拉 波拉氣旋是迄今為止最致命的熱帶氣旋，也是最致命的自然災害之一。 1970年11月12日，極強熱帶氣旋席捲東巴基斯坦（現孟加拉國）和印度西孟加拉邦，風速最高達每小時184公里。 旋風掀起巨大的風暴潮，引發洪水，恒河三角洲大部分低窪島嶼被淹沒。當時是稻穀收割季節，災區有大量季節工，孟加拉國和巴基斯坦政府部門都承認無法準確股算死亡人數。一般認為波拉氣旋的死亡人數在30萬到50萬之間。 氣象學家用氣旋一詞表示風環繞低氣壓區急速旋轉的一種氣象規律。在印度次大陸，氣旋特指一種中心為低氣壓區的猛烈風暴，在世界其他地區，這種風暴稱為颶風或颱風。