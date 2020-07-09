新冠疫苗：藍色鱟血能起大作用嗎

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 跟其他生物不同，鱟有著神奇的藍色血液。

鱟（hòu，英文：horseshoe crab）是世界上最古老的生物，它們在地球上已經生存了3億年以上，是真正的「活化石」。

你或許從未聽說過鱟這種生物，但你很可能打過針或是接種過疫苗，那你應該感恩鱟血。

跟其他生物不同，鱟有著神奇的藍色血液，正是它與眾不同的血液讓它具有獨一無二的醫用價值。

當然，鱟血的神奇並不在於其顏色，而是它的抗菌能力。

醫用價值

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人類利用鱟血的抗菌能力開發出了細菌檢測劑——鱟試劑。

人類利用鱟血的這種抗菌能力開發出了細菌檢測劑——鱟試劑。

幾十年以來，人類採集鱟血並用其提取物來研製疫苗或新藥試劑等。

目前，科學家又在用它幫助開發新冠病毒疫苗。

鱟試劑不但反應迅速且靈敏度極高，例如，在鱟試劑中滴入注射液，若試劑立即凝固或變色，就說明注射液內含有有害細菌。

因此，科學家用它來測試新藥和試劑的安全性，因為即使藥物中有一丁點危險細菌都能致人於死地。

而鱟血是當今地球上能滿足人類這一方面需求的唯一一種生物。

為此，每年僅在美國就有大約50萬隻鱟被捕抓並帶到實驗室中去「獻血」。

雖然被活體取血的鱟之後被放回野生環境，但沒有人知道這會對它們到底產生什麼影響。

可怕後果

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然被活體取血的鱟之後被放回野生環境，但沒有人知道這會對它們到底產生什麼影響。

最初，專家們覺得「獻血」後的鱟幾乎可以全部存活，但近年的研究發現，估計高達30%的鱟會因此而死亡。

還有另外一些研究顯示，獻完血的雌鱟之後可能就不太容易繁衍後代了。

野生動物活動人士對此表示關注和擔憂。

美國新澤西州自然保護工作小組的布魯默博士告訴BBC，無人知道抽血後對鱟會有多大影響。

美國鱟的數量現在已經接近瀕臨滅絶的危險境地。

一些環保人士希望能停止這種抽鱟血行為。

但一些大製藥公司稱統計數字顯示，這幾年來鱟的數量基本沒變。

找到可替代產品？

那人們是否可以不用鱟血這一自然資源，找到其他可替代產品，比如，人工合成的檢測試劑呢？

2016年，科學家找到了一種被認為是沒有問題的可替代產品，於是歐洲和美國的製藥公司都開始紛紛使用。

然而，上個月負責美國製藥安全標凖的公司表示，他們無法證明這種替代產品效果良好。

而任何想要向美國出售藥物的公司均被告知，他們需要繼續使用鱟血這種傳統方法進行檢測。

有些製藥公司稱，他們既可以滿足美國的這一新冠疫苗要求，又可以少從鱟身上抽血。

但布魯默博士表示，她希望美國藥物安全公司能對此進行重新考慮，因為畢竟世界其他一些公司正在使用可替代方法。