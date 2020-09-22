博茨瓦納三百多頭大象離奇死亡的元兇：藍綠藻

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 非洲大象成群神秘死亡

今年初夏，博茨瓦納大約330頭大象在一個月時間裏陸續死亡，死因蹊蹺。

野生動物保護官員宣佈，調查結果表明導致大象集體死亡的元兇就在池塘水面上漂浮 — 藍綠藻；凖確地說，是這種具有光合作用能力的細菌產生的毒素，使大象平時飲用的水塘裏的水變成毒湯。

非洲三分之一的大象生活在博茨瓦納。

藍綠菌在水塘湖泊中很常見，有毒，如果短時間內大量繁殖，就形成藍綠藻，水裏的毒性大增。

圖像來源，Reuters

（提示：以下圖片可能引起部分讀者感到不適）

今年5、6月間，有野生動物樂園的奧卡萬戈三角洲出現了許多大象屍骸，引起當局警覺。

因為許多大象屍體是在它們平時飲水的池塘附近發現的，所以令人懷疑到水質。但野生動物保護官員對此感到懷疑，因為藍綠藻主要聚集在靠近岸邊的水面，而大象通常在池塘中間飲水。

無論如何，先取樣化驗。樣本送到南非、加拿大、美國和津巴布韋的實驗室化驗。

幾個月後結果出來了。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年5月和6月，奧卡萬戈三角洲航拍照片顯示大象屍骸橫陳，它們生前飲水的池塘中是幽幽墨綠的水

博茨瓦納野生動物和國家公園署首席獸醫魯本（Mmadi Reuben）本周宣佈：「最新化驗檢測結果顯示，導致那些大象死亡的是水裏的藍綠菌神經毒素。」

他在記者會上還透露，大象集體死亡的現象到6月底就結束了，時間上與這些池塘的枯竭一致。

排除偷獵的原因是這些大象死後象牙安然無損，看來不像盜獵者所為。炭疽菌中毒也被排除。

但是，關於這起大象集體死亡事件的調查還在進行。

魯本說，許多問題還沒有找到答案，比如為什麼死的只有大象？為什麼只在這個地區發生？

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英國慈善組織「國家公園拯救」（NPR）曾對BBC表示，博茨瓦納當地的環保人士今年5月上旬在三角洲上空航拍中發現大象屍體後曾通知當局。

NPR的麥凱恩博士（Dr Niall McCann）說：「他們在三個小時的飛行中見到了169具屍體，這個數字非常驚人。」

最近，鄰國津巴布韋又發現25頭大象死亡。樣本已經送到英國化驗分析。

藍綠菌是什麼菌？

圖像來源，De Agostini/Getty Images

藍綠菌，也稱藍綠藻，在世界各地都能見到，主要生長在封閉、靜止且富含營養的水體中，比如池塘和湖泊

一些種類的藍綠藻會產生毒素，對動物和人類有害

人飲用了含藍綠菌毒素的水，或者在這種水裏游泳沐浴就會中毒

症狀包括皮膚過敏、胃痙攣、嘔吐、瘧疾、高燒、咽喉疼痛和頭疼

能夠產生毒素的藍綠藻大量繁殖的水體會導致動物、鳥類和魚類中毒