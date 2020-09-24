新冠疫情期間美國資產管理巨頭貝萊德如何嚴控職場戀情

圖像來源，Getty Images

全球資產管理巨頭公司貝萊德（BlackRock）對員工的職場戀情推出了最新規定。

貝萊德有關員工職場戀愛的規定從公司內部擴展到公司以外，目的在於更嚴格有效地管控利益衝突，避免利益不當輸送。

貝萊德公司共有16,000 名員工，以前規定凡是與同事戀愛必須向上級報告。而最新向全體員工公布的規定要求，即便戀愛對象非同事，但如果對方任職的公司與貝萊德有業務往來，也必須把「外公司情侶」關係向上級報告。

總部設在美國紐約的貝萊德，管理的資產總額超過７萬億美元，在全世界有大量的外包公司和客戶，因此新規定有非常深遠的影響，也將公司管理深入到數以萬計人的私生活領域。

在此之前，女性反對性侵的#Metoo運動中揭露在大量的職業場所中存在性騷擾問題，因此當時職場策略的重點放在嚴控上司與下屬發生戀情。

2019年，美國快餐業巨頭麥當勞總裁史蒂文·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook) 因為與下屬有戀情被曝光後遭解職。

在貝萊德公司內部，去年年底高管馬克·維斯曼（Mark Wiseman）因為沒有向公司交待與同事的戀情被開除。他原本被認為是公司總裁拉利·芬克（Larry Fink）的繼任人選之一。

雖然很多公司都要求員工公開上報與同事之間的戀情，貝萊德公司要求員工報備與其他公司僱員戀情的新政策還是很不同尋常。

根據BBC看到的這份貝萊德內部通知，這一新政策要求「如果戀人是非本公司員工，但是卻屬於與本公司有業務往來的組別，如服務商、供應商、或者（包括客戶在內）第三方」，員工必須向公司上報戀情。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 麥當勞前總裁史蒂文·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook) 因為與下屬有戀情被曝光後遭解職。

貝萊德公司的目的是要通過將個人問題排除在員工工作範圍之外，管控個人利益或利益輸送之嫌疑，而且讓人力資源部門和公司律師評估是否有任何問題。

但是由於新冠肺炎疫情，很多員工居家辦公，因此圍繞管理生活和工作界限的問題實際上有一種新的急需解決的情況。

英國以勞工法為專項業務的律師事務所BDBF的律師湯姆·麥克勞林（Tom McLaughlin) 說：「我理解為什麼這會成為（貝萊德）一個問題。我們現在看到的趨勢是絶大多數原本在辦公室上班的人現在都在家工作。僱主們將意識到，他們有必要比以前更知道人們的生活情況。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 貝萊德公司創建於1988年，是全球規模最大的資產管理集團、風險管理及顧問服務公司之一。

貝萊德的新政策明確說明了哪些關係屬於政策管轄範圍，即任何可能「被視為不恰當、偏袒、徇私、及/或在工作環境濫權」的私人交往。

這不僅包括戀情或性關係，還包括家庭關係和公司以外的商業利益，不過「與同事之間的友情」不在其列。

不過，這份內部通知沒有說清楚的是界限究竟如何劃分，友情或者約會應該到什麼程度才變得足夠份量需要向上級報告。

沒有法律禁止僱主對僱員的戀情提出問題，但是僱員所做的回答應該謹慎處理遵守隱私規定。

律師麥克勞林說，「等到利益衝突被察覺出來，那才是要真正做出決斷的時候。」

貝萊德公司表示，員工上報的戀情將被慎重處理，如果有必要，將啟用「另行安排工作」的選項。