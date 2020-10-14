「火星衝日」奇觀再現 下次「大衝」還等多久

圖像來源，Rod Cerkoney

本周發生的火星、地球和太陽排成一條直線現象，使火星與地球直線距離最近，顯得格外明亮耀眼。

北半球的人們裸眼就可以看到這一「火星衝日」的奇觀。

英國最佳的觀測時間是格林尼日周二（10月13日）晚間23時20分，中國則是在周三（10月14日）夜晚。

火星衝日

通常，每隔26個月地球就會和火星排成一條直線，形成地球在中間，一面是火星一面是太陽的直線。

之後，火星和地球再圍繞太陽沿著各自的軌道運行，漸行漸遠。

上一次火星衝日是在2018年的7月，下一次則在2022年底。

但雖然火星衝日現象大約每2年多發生一次，但每次衝日時地球與火星的距離都不同。

據專家說，此次衝日接近大衝。而下次大衝則要等到2035年。

本次地球和火星之間的距離為6200多萬公里，雖然比2018年那次大衝時距離要遠些（2018年為5800萬公里左右），但確是2035年之前距離最接近的一次。

圖像來源，DAMIANPEACH.COM 圖像加註文字， 佩奇今年9月底拍攝的火星照片

特別之處

但此次衝日之所以對北半球的天文攝影者來說非常特別，還因為火星在天空中的位置較高，更容易捕捉到較清晰的圖像。

如佩奇圖像所顯示的那樣，天文攝影師佩奇使用特殊方法處理和合成的最完美圖像，清楚呈現了「火星二分」（Martian dichotomy）現象：北半球光滑的低地平原和南半球崎嶇不平的地貌。就連南極由二氧化碳形成的冰蓋都能看得到。

火星探測器

圖像來源，MBRSC 圖像加註文字， 阿聯酋的希望號火星探測器明年將對火星大氣開始研究（藝術插圖）。

火星與地球的位置也是人們發射火星探測器時最重要的決定性因素。無疑，兩者之間的距離越短，發射時機就越好。

今年7月，中國、美國和阿聯酋都分別向火星發射了探測器。

目前，中國天問一號、美國毅力號和阿聯酋的希望號火星探測器都在飛行途中，預計他們都將於明年2月抵達火星。

歐洲和俄羅斯本來也計劃向火星發射探測器，但可惜錯過了最佳時機，只好等待下次2022年底地球和火星距離較接近時了。

與此同時，2003年那次的衝日，是近6萬年以來火星與地球距離最接近的一次，只有5600萬公里。

但2012年的衝日，兩者之間的距離則超過1億公里，而造成這種差異的原因是與火星和地球橢圓形軌道有關。

對火星如此癡迷

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 火星兩級的氣溫最低可以達到零下攝氏140度，至少現在還不適合人類居住。

多年以來，地球上的人類似乎一直對火星情有獨鍾。人類對火星也最具想象力，其中最早之一的描述是H.G.威爾士（HG Wells）創作的《世界大戰》（The War of the Worlds）。

1877年，意大利天文學家及科學家喬凡尼·斯基亞帕雷利（Giovanni Schiaparelli）用望遠鏡鎖定和研究火星時，在火星表面看到了類似溝壑的東西，他稱其為「運河」。

於是，引發了人們對火星上存在生命的種種猜測和想象。

1881年，一家名為《倫敦真理》（London Truth）的報紙刊登了一篇關於火星人入侵的科幻故事。於是， 火星人（Martians）也進入了人類詞匯。

隨著科技的進步，人們開始尋找火星生命跡象，甚至想象著有朝一日能向火星移民。

從1960年代開始，各國就試圖向火星發射各種探測計劃，直到最近一波的火星探測器。

但隨著火星神秘面紗逐步被揭開，人們發現得越多，火星留給我們的想象空間就越小。