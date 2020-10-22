新冠疫苗：英國「人類挑戰」試驗讓健康人充當小白鼠引發爭議

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英國政府近日宣佈，將斥資三千多萬英鎊實施一個名為「人類挑戰」（human challenge）的研究項目。英國因此將成為全球首個以此種方式進行人體試驗的國家。

可能於明年1月開始實施的該項目將故意讓約90名健康人感染新冠病毒，以加速新冠疫苗的研發。英國政府將對這項開創性的研究投入約3360萬英鎊。

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試驗細節

專家堅持認為，安全應當是重中之重。該計劃需要獲得道德方面的許可，並需獲得監管機構的批准才能進行。

「人類挑戰」項目希望能提供更快捷測試新冠疫苗的方法，其手段是讓公眾暴露在病毒環境中，而不是等待自然感染。

該項目將選取在臨牀證明安全的疫苗，讓志願者接種後主動感染病毒以測試疫苗的有效性。

研究人員將首先使用一定劑量的新冠病毒在人體上做試驗，期望能發現讓18至30歲志願者感染新冠病毒的最小劑量值。

這些人類「小白鼠」將通過鼻子被感染病毒，並被全天候監控相關反應。由於他們年齡小且身體健康，因此受危害的風險最低。

接下來科學家將測試新冠疫苗是否可以防止感染。

「把風險降到最低」

該項目的首席研究員，來自倫敦帝國理工學院的克里斯·邱（Chris Chiu）博士說：「過去十多年，我的團隊已安全地進行過人類呼吸道疾病與其他呼吸道病毒的研究。沒有一項研究是完全沒有風險的，但是『人類挑戰』計劃的合作伙伴將努力確保將風險降到最低。」

該項目的另一位負責人彼得·奧普肖（Peter Openshaw）教授說，故意用一種已知的人類病原體感染志願者「絶不是輕描淡寫」，「但這樣的研究非常有用。它對盡快測試新冠疫苗的有效性和其他治療方法至關重要。」

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世界各地目前有上百種疫苗正在研發中，有幾支已進入最後測試階段，其中包括牛津大學的一種。

雖然其中一些疫苗在「人類挑戰」試驗之前就可得到測試結果並投入使用，但研究人員認為這項試驗依舊有價值。它有助於一對一比較找出哪種疫苗效果最佳。

專家說，我們可能需要幾種不同的疫苗以及有效的治療方法來應對新冠疫情。他們還需對象老人和弱勢群體這樣的高風險人群進行測試。

「人類挑戰」第一階段將由倫敦帝國理工學院和倫敦皇家自由醫院（Royal Free Hospital）的專家以及安全研究部門，聯手一家名為hVIVO的公司合作完成。

接觸新冠病毒後，年輕的志願者將需要留在安全的生物試驗設施中，直到他們不再具有傳染性才可離開。

「人類挑戰」項目將對志願者的時間做出財務補償，目前尚未知具體金額。志願者參加研究後的一年內會被監測是否存在任何副作用。

儘管有些方法可能會降低致命性，目前尚無特效方法可以治癒新冠患者，故意用新冠病毒感染健康人的做法在道德上處於兩難境地。

牛津大學倫理學專家朱利安·薩弗勒斯庫教授（Prof Julian Savulescu）說，「人類挑戰」項目有其依據：「在大流行期間，時間就是生命。目前為止已有一百萬人喪生。道義上必須盡快研發一種安全有效的疫苗。鑒於此，不進行挑戰性研究才是不道德的。」