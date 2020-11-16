SpaceX任務再升空： 美國近地航天飛行正式進入商業時代

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 日本航天局的野口聰一成為歷史上第三位乘坐三種不同類型空間飛行器離開地球的宇航員。

美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭於11月16日成功升空執行任務。火箭載有4名太空宇航員前往國際太空站（International Space Station，ISS）。

宇航員乘坐的火箭和太空艙由SpaceX公司提供，這是SpaceX的第2次載人飛行任務。

美國國家航空航天局（Nasa）表示，這標誌著美國正進入新時代：宇航員前往近地軌道的常規旅程由商業公司提供。四名宇航員分別是霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）和經驗豐富的日本航天局（Jaxa）太空員野口聰一（Soichi Noguchi）。他們將在國際空間站停留6個月。

與此同時，野口聰一成為歷史上第三位乘坐三種不同類型空間飛行器離開地球的宇航員，此前他曾乘坐俄羅斯的「聯盟號」（Soyuz）飛船和航天飛機。

圖像來源，EPA

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 火箭升空

四名宇航員搭乘的「獵鷹9號」運載火箭（Falcon rocket）和「載人龍」船艙（Dragon capsule）於11月16日（周日）美國當地時間19:27（格林尼治時間11月17日，周一00：27）從佛羅里達州肯尼迪太空中心（Kennedy Space Center）離開。

到達國際空間站只需一天多時間。與軌道平台的對接時間定於格林尼治時間11月17日（周二）4：00左右進行。

該團隊抵達後，將與美國國家航空航天局的凱特·魯賓斯（Kate Rubins） 和俄羅斯航天局（Roscosmos）宇航員謝爾蓋·雷日科夫（Sergey Ryzhikov）和謝爾蓋·庫德·斯維爾奇科夫匯合（Sergey Kud-Sverchkov）。

在410公里高的太空基地有七人團隊，將使其在特殊微重力環境中可以進行的科學活動增加三倍。

SpaceX已與美國國家航空航天局簽署價值超過30億美元（23億英鎊）合同，合作內容包括開發、測試和飛行太空飛船服務。

該公司在今年5月進行過一次演示任務，當時宇航員道格·赫利（Doug Hurley）和鮑勃·班肯（Bob Behnken）被送到空間站後安全返回地球。

合同還要求執行六次「業務」（常規任務），這次飛行是第一次常規飛行業務。

美國國家航空航天局與波音航空公司也有類似協議，不過比SpaceX晚一年多。

美國國家航空航天局表示，將近地軌道運輸外包的新模式正節省數十億美元的採購成本。它打算利用這些經濟效益來資助其月球和火星計劃。為此，美國國家航空航天局已測試其外包的巨型新火箭，以期將宇航員帶回月球表面，並希望在2024年左右實現這一目標。

返回地球前，他們將與另一名由SpaceX發射升空的機組人員匯合，進行簡短交接。

美國國家航空航天局在2011年淘汰有翼航天飛機。在過渡的這幾年，美國一直依靠俄羅斯提供太空飛船服務。

現在美國可以不再依靠俄羅斯，實現國內自給。但美國宇航員繼續時不時會乘坐俄羅斯的「聯盟號」飛船前往國際空間站。但不會再為此付錢。作為交換，俄羅斯宇航員將獲得乘坐美國太空艙的飛行機會。

新機組人員在國際空間站工作期間，將至少進行四次太空行走任務。

進行其中一次太空行走任務時，他們將安裝英國的通信終端ColKa，這是英國為該太空平台做出的第一個重大工業貢獻。

該無線電設備由英國MDA公司製造，它將使宇航員能以家庭寬帶速度與地球上的科學家和家人聯繫。

ColKa將被固定在國際太空站外部、一個由歐洲太空機構負責的部件上。