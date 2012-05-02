Image caption 身穿倫敦奧運義工制服的繼祖

四年一度的全球盛事--奧林匹克運動會，將會於兩個多月後於倫敦隆重登場。主辦單位已誇下海口，將締造一場有史以來地球最盛大的一場秀事（the greatest show on earth）；故在聽到倫敦贏得2012奧運主辦權的當下，一向湊熱鬧不落人後，但自小因四肢不甚發達，在當年讀書時，已一向被認為是拖累體育團體成績的我，對於這場發生在家門前的大事，卻是誠然不願錯過。

話說從頭

我先是懷著興奮加期待的心情，想說自己就花些小錢，上網訂購登記門票，以成為上座賓客，之後即可優雅的在各個競技館中，現場觀看一流國際賽事。

但怎知一向偏門運不佳的我，在總數有十數萬張的門票「摸彩」活動中，本人硬是半張都沒抽到，可所謂「山不轉路轉，路不轉我轉」，倔強如我，既已決意參與此事，就絕不輕言放棄......

故在見到官方網站在甄選志願者時，我便抱定後無退路的終極「必成」目標；但不知是今年犯太歲還是衝到啥，我的奧運之路，像是命運多舛；從開始上網填寫申請表格的一刻，我便發現這個所謂「無私奉獻」--只問付出，不求回饋的義工工作，不是那種想當然爾就會當選的差事。

先是其長達數頁的表格，就對我立了個下馬威；而其需巨細靡遺回答多項個人資料及過往履歷的複雜程度，更是只差沒把我祖宗十八代都交代清楚。

唉！我嘆到是有「迷」有這麼折騰呀……（為了表現本人與新時代網友青春同步，此處特地使用網絡火星文撰詞）

在著實花了些功夫填寫奮戰後，我總算是按下了提交按鍵，一切就此進入了 聽天由命的無垠等待階段。

終在一陣子的疏於聯繫後，一天我的信箱稍來一封郵件，要求我點擊以下鏈接，以進行下一步；在好奇心的驅使下，我跟隨著指令行動，乖乖龍地冬，又一個長篇表格，包括幾段的申論題，硬是花了本人個把鐘點精心潤飾，也讓本爺在數年前寫完碩士論文後，再寫下一段自己都不可思議的長篇大論；咦，我不是只是個小義工嗎？為何當下卻有申請英國家情報員的fu……

總之我就被一步步領呀領著，終於在某年某月的某一天，忽地瞥見電視新聞上，金毛亂發的倫敦市長，身旁圍繞著大批被選上的義工，快樂地宣佈奧運義工的制服設計；我呆望著屏幕，告訴自己大概沒戲唱了，並酸葡萄的想，那麼醜的制服，本人也不想上身……

可所謂計劃趕不上變化，在倫敦早春的某個清晨，我迷濛著雙眼，照往例地上網檢查電子郵件，見到一封通知，希望我前往奧運義工登記網站，登入賬戶，以回復其中的選項，我還在想是不是又要填什麼長篇表格；但或許是已上了船，望不著岸，我仍是耐著性子，讀著其中的信息。

丈二金剛，摸不著頭腦

終於，皇天不負苦心人，我被告知獲得義工的職缺，並希望我能空出五月初的部分天數，好參與奧運測試項目及一天的訓練課程。

我立馬按下了同意鍵，並欣喜自此我終於正式成為奧運家族的成員之一了。

只是最妙的是，當我了解，我竟被分配到曲棍球的運動項目，卻著實讓我感到一頭霧水；我以為在我己告知我的母語為普通話的條件下，應會被分到華人廣泛參與的項目，而曲棍球，可不是歐美人的玩意兒嗎？

但「志在參加，不在得獎」的我，本就是有著隨遇而安的「樸華」性格，正所謂既來之則安之，且我猜好歹我會在其後的參與下，獲得更多相關訊息，故現今我大可收拾自己的好奇心，只要順水推舟，隨著命運的腳步前進即可。

無論如何，我將不會只是在電視機前參與的普羅大眾；成為義工一員的此種更緊密參與奧運方式，或許是一生只有一次的體驗；我深信這也將會在我一直努力追求的「快意人生」的履歷上，抹下更豐盛的一頁。

總之對於超愛幻想的我，已迫不及待地開始期待種種之後可能發生的狀況與奇遇，也容我在此賣個關子，並請各位讀者「大大」密切關注，之後好戲連台的--繼祖奧運志願者手記。（待續）

延伸閱讀:

2012奧運志願者手記之二：劉姥姥進大觀園