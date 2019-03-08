英國奇女子：「我連自己的媽都認不出來」

Image caption 詹姆斯女士甚至連自己的臉都不認識，有一次照鏡子竟然以為是別人。

有一次，詹姆斯（Boo James）女士搭乘公共汽車，看到一名陌生女子向她招手。當時，她沒有多想，事後才知道其實那是她的親媽。

這聽起來很奇怪，怎麼連自己媽都認不出來。

但其實這是一種「病」，叫臉盲症（face blindness)，或者叫面容失認症（也稱面孔遺忘症，prosopagnosia）。

嚴重者不但認不出自己的家人與親友，甚至連自己的臉也無法識別。詹姆斯女士就是這樣。

你或許是第一次聽說這種病，但其實據信每50個人中就有1人有某種程度的臉盲症， 只不過不像詹姆斯女士那樣嚴重而已。

科學家現在對此展開研究，希望能找出導致這種現象的根源。同時， 幫助受此困惑的病人找到更好的應對方法。

「來自另一星球」

詹姆斯女士今年51歲，來自英國的威爾士。她從小就患有臉盲症。但卻直到自己40出頭看到電視播放相關故事時才意識到。

之前，她知道自己跟人不一樣，感覺自己好像來自「另外一個星球」。

可以想像，日常生活中她經歷了無限苦惱和困惑。

這無疑給她的生活帶來許多煩惱，比如，有人跟她講話，她不知道自己是否認識此人等等。

這一切讓她產生深深的自責感，給別人造成的誤會也是在所難免的。

Image caption 生活中，她經常遭人誤解。

挑戰

但在了解了自己的情況之後，讓詹姆斯女士稍微感到一些安慰。

但在實際生活中，每天還是要面對許多挑戰。

別說陌生人的臉，就連自己父母、親朋好友的臉都無法記住。

有一次，她在休假期間碰到了父親，但卻沒有認出來。

還有一次，她和母親一起看一些老照片，她母親在談論其中的一個人。她問母親這個人是誰？

她母親說，「這是你啊！」

Image caption 和伴侶德維在一起。德維在生活中給她幫助不少。

德維是詹姆斯女士的伴侶。 詹姆斯形容德維就像自己的「導盲犬」一樣。

他會悄悄告訴她，哪個人她認識，哪些人是陌生人。

他們在一起看電影時，德維會給她「講電影」，否則她根本認不出影片中的人物。

幸虧有個有耐心又善解人意的伴侶，讓詹姆斯的生活容易了一些。

「大腦短路」

正像前面所說的，五十分之一的人對識別人臉有某種程度的困難。

至於詹姆斯女士，當她看人臉時她看到的是局部，比如鼻子、眼睛、耳朵等。

這都是因為她的大腦沒法把人臉的整體形像連接到一起，因此造成識別困難。

Image caption 詹姆斯女士有自己認人的竅門

多年來，詹姆斯女士找到了一些應對的「竅門」。

比如，她通過人們的聲音、體形、頭髮、著裝、首飾、側影/背影以及講話的方式等來分辨不同的人。

提高認識

英國研究人員正在進行新的研究，試圖搞清楚到底是大腦的哪一部分出現問題導致臉盲症。

他們說，許多有臉盲症的人其實並沒有意識到這一點。

斯旺西大學的心理學家約翰·陶勒博士說，有些人在看電影時可能感覺難以弄懂劇情。

例如在看《權力的遊戲》時，劇中許多人都留長髮和鬍鬚，讓有臉盲症狀的人不知到底發生了什麼。

Image caption 英國研究人員試圖搞清楚到底是大腦的哪一部分出現問題導致臉盲症。

目前所知有兩種面容失認症，一種是先天的。這類人的大腦負責識別人臉的部分之間出現交流短路。

另一種是由於大腦受傷造成的後天臉盲症。

另外一名研究小組的成員戴維斯-湯普森表示，如果人們能夠弄明白到底是大腦的哪一部分出現問題而導致臉盲，那就可以對症治療了。

與此同時，研究人員正在為患有面容失認症的人制定一項康復計劃，希望它將能增加大腦之間的協調聯繫，從而提高他們識別面孔的能力。