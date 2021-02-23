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新冠疫情：英國貧困家庭的真實處境
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新冠疫情：英國貧困家庭的真實處境
10 分钟前
BBC《新聞之夜》採訪了多個英國貧困家庭，了解他們在疫情下面對的困境。有家長哭著說因為擔心買不起衣服，不希望小孩長大，也有家長為求子女三餐溫飽自己只吃一頓。
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