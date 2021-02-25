BBC
, 英伦网
跳過此內容
简
分類
主頁
視頻內容
主頁
視頻內容
BBC調查發視訊交友網站Omegle成為兒童色情的狩獵場
你的器材不支持播放多媒體材料
BBC調查發視訊交友網站Omegle成為兒童色情的狩獵場
4 分钟前
視訊交友網站Omegle近期在英美等地變得非常受歡迎。 不過， 不少用戶投訴，網站欠缺監管，成為了兒童色情的狩獵場，BBC記者試過登錄網站，發現無數色情內容。
更多相關內容
Pornhub：成人網站「坐收復仇式色情影片之利」
2019年9月9日
美國少女遭強姦視頻分享到色情網站拒絶下架
2020年2月15日
熱播
11:11
視頻,
新冠疫情：英國貧困家庭的真實處境
, 節目全長 11,11
2021年2月23日
2:45
視頻,
老虎伍茲遭嚴重車禍 被救出時腿部多處受傷
, 節目全長 2,45
2021年2月24日
2:15
視頻,
SpaceX：商業機構首次成功完成載人航天任務
, 節目全長 2,15
2020年6月8日
收聽,
Audio: A barrel of laughs 「開心果」
2015年8月27日
3:21
視頻,
肺炎疫情中五個暖心感人的故事
, 節目全長 3,21
2020年4月28日