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英國老翁磁性聲線成網紅，感動疫情下的人們
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英國老翁磁性聲線成網紅，感動疫情下的人們
15 分钟前
英國德比郡的一名老翁原本連YouTube也不會用，但他因為磁性聲線和勵志言語，在疫情下成為數百萬追看的網紅。
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