图辑：2012全英音乐奖颁奖礼
2012年全英音乐奖颁奖礼在伦敦举行，阿黛尔独领风骚。
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英國當紅女歌星阿黛爾在頒獎現場O2大禮堂聽到自己獲獎後欣喜若狂。她一人獨得兩項最高榮譽：年度最佳英國專輯和最佳英國女歌手。
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與阿黛爾「平分秋色」的是英國歌手艾德·希蘭（Ed Sheeran）。他贏得最佳男歌手獎和英國最具突破藝人獎。
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英國著名流行組合模糊樂隊（Blur）的成員上台領取本屆全英音樂獎的「傑出貢獻獎」。
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在國際類獎項方面：火星哥布魯諾·馬斯（Bruno Mars）摘取最佳男歌手獎。
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在「英國最佳單曲」獎方面，One Direction樂隊的《What Makes You Beautiful》擊敗了阿黛爾的《Someone Like You》和艾德·希蘭的《The A Team》而大獲全勝。
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來自巴巴多斯的流行歌星蕾哈娜（Rihanna）贏得國際類最佳女歌手獎。
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在「英國最佳樂隊/組合獎」的爭奪中，酷玩樂隊（Cold Play）戰勝北極猴子（Arctic Monkeys）等三支樂隊完勝。
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在本年度英國專輯榜中成績突出的美國流行女歌手拉娜·德爾·蕾（Lana Del Rey）在本屆全英音樂獎上也有收獲，她拿到了「國際最具突破藝人獎」。