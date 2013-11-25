圖輯：倫敦台灣美食節
每年的倫敦台灣美食節都越來越盛大，也吸引了越來越多民眾。
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一年一度的倫敦台灣美食節於本月24日熱鬧登場，今年美食節主題為「嘗一口台灣Taste of Taiwan」，希望能在倫敦推廣台灣美食，並讓旅居英國的台灣人有機會品嚐故鄉味。（思翰/供圖供稿）
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不同於以往，今年主辦單位台灣旅英學生總會首次與倫敦大學學院(UCL)合作，將場地拉至戶外，以解決每年人潮過多場地無法負荷的問題。
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現場擺攤的除了專業的餐飲業者，也有許多台灣留學生在此一展身手，如布魯內爾大學(Brunel University)台灣同學會的甜品鋪，販賣自製的傳統黑糖糕與蜜地瓜。
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台灣島形狀像地瓜，而地瓜也是台灣地道的土產。鬆軟扎實的蜜地瓜不但讓遊子們回想起那甜蜜古早味，更是代表了不屈不撓的台灣精神。
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鹵味也是台灣街頭常見的小吃，不論是熱騰騰的加熱鹵味，還是涼拌的鹵味小菜，皆是美食節的亮點之一。
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芋頭酥來自台灣台中，是絕對不能錯過的台灣特色糕點之一，不但外表長得像紫色玫瑰層層堆棧，還帶著濃郁的芋頭香。
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排骨便當也是許多台灣人午餐的共同回憶，香酥的炸排骨配上鹵蛋及榨菜，讓人一口接一口，瞬間就把餐盒一掃而空。
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吃完飯口渴了嗎？台灣有名的珍珠奶茶絕對你的是首選！
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每年的倫敦台灣美食節都越來越盛大，也吸引了越來越多民眾參與，今年的活動圓滿落幕，如果你喜歡台灣美食，記得明年千萬別錯過！