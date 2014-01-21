圖輯：冰河時期的猛馬像
蘇格蘭國家博物館即將開始「冰河時期的猛馬像」特展。BBC英倫網讓你先睹為快。
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在愛丁堡的蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland）的「冰河時期的猛馬像」（Mammoths of the Ice Age）特展在本月24日開始，一直到4月20日，展出不少從來沒有在歐洲一併展出的珍貴展品。此次展覽的展品由美國芝加哥的菲爾德博物館（Field Museum）安排製作。
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「冰河時期的猛馬像」展覽探索冰河時期的一些奧秘，包括這些龐然大物的猛馬像與乳齒像的生活。（韋利扎爾•西梅奧諾夫斯基 Velizar Simeonovski供圖）
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現代的大象、猛馬像和乳齒像的共同祖先來自非洲。它們生活在5500萬年前。這是在美洲乳齒像的遺骸，清楚顯示其象牙比較現代大象的牙更大、更彎。（照片來源：約翰•溫斯坦 John Weinstein）
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乳齒像比較猛馬像矮小，但是骨骼更粗、更強健。在北美洲，乳齒像和猛馬像生活在一起，但是，由於大家的飲食習慣不同，因此彼此之間沒有任何競爭。乳齒像的牙（左）有比較尖銳的邊緣，利於磨碎樹皮、樹枝，而猛馬像的牙（右）則更適宜於食用青草樹葉。
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這是猛馬像的牙。如同樹木一樣，這種大象的牙也是一層一層的向外生長的，因此，科學家可以透過了解象牙的層次數目得悉大象死前的年齡。照片來源：約翰•溫斯坦
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這是舉世知名的猛馬像幼崽「柳芭」（Lyuba，俄語意思為：愛）。它生活在四萬年前，在2007年出土，經處理後曾在世界各地展出，包括香港科學館。科學家也曾解剖「柳芭」，並研究了它的遺傳基因。
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這是「柳芭」的遺骸。「冰河時期的猛馬像」將展出一具幾可亂真的複製品。科學家相信，「柳芭」是因為被困在淤泥中無法自拔而最終窒息致死的。「柳芭」保存良好的遺骸讓科學家有機會了解猛馬像的生活習慣，以及它們的喜好。照片來源：International Mammoth Committee/弗朗西斯•拉特雷耶 Francis Latreille
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參觀展覽的猛馬像愛好者將有機會目睹和觸摸這些古老的動物的模型。其中一項展品就是碩大的哥倫比亞猛馬像的模型。這是長毛猛馬像的近親，身高達四米。
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在猛馬像與乳齒像生活的年代也有很多現在已經絕跡的哺乳動物，例如劍齒虎等。
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這幀示意圖顯示了哥倫比亞猛馬像、非洲大象、美洲乳齒像和一個身高六英尺的人的比較。不過，並非所有猛馬像都是龐然大物。侏儒猛馬像只有一匹身形較大的馬那麼高大。圖片來源：韋利扎爾•西梅奧諾夫斯基
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與恐龍不同的是，乳齒像和猛馬像與人類同期共存了很長時間。資料顯示，在4千年前還有猛馬像生活在北冰洋的弗蘭格爾島（Wrangel Island）。這是法國魯菲尼亞克（Rouffignac）岩洞中的猛馬像素描，創作者是1萬5千到2萬年前的古人類。
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這次展覽也探索了猛馬像滅絕的原因，其中包括幾個可能：人類捕獵、氣候變化、疾病傳播和隕石撞擊地球等。在展覽中，參觀者可以看到這些製作精美的遠古人類的燧石箭頭、矛頭。照片來源：夏洛特•佩夫尼（Charlotte Pevny），由美國Texas A&M University的Center for the Study of the First Americans提供
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這個巨大的頭骨來自一頭長毛猛馬像。參觀者有機會操控猛馬像模型，以便更了解它們的生活。