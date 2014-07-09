英移民激增 公共服務受巨大壓力

Image caption 移民相對集中在英國部分地區，給當地醫院、學校、住房、交通等公共設施造成巨大壓力

一個英國政府顧問委員會表示，過去10年裏移民到英國的人數激增，給部分地區的公共設施造成巨大壓力。

隨著反對歐盟的英國獨立黨的影響崛起，移民問題已經成為英國2015年大選前選民最為關心的問題之一，給卡梅倫政府造成巨大壓力。

由經濟學家和移民專家組成的「獨立移民問題顧問委員會」表示，上百萬低技能的移民相對集中在英國部分地區，他們給當地醫院、學校、住房、交通等公共設施和就業、社區等造成巨大壓力，地方政府難以應付。

報告說，英格蘭和威爾士地區非英國出生的人口在2001年至2011年期間增長了290萬人，而這一群體的75%人口都集中在英國四分之一的地區。

報告表示，移民對英國全國造成的經濟衝擊雖然有限，但對部分地區的衝擊很大，包括倫敦部分地區，南安普頓（Southampton），彼得伯勒（Peterborough）等地。

「獨立移民問題顧問委員會」主席大衛·梅特卡夫表示，英國的雇主也會因為移民的識字率和算術等教育水平較高、工作更加努力勤奮而雇用移民。

他說，很多英國的公司可能會認為英國當地工人倒班「早上起牀」和禮貌對待客戶方面相對差一些。

這份350頁的報告也表示，大量低技術移民的到來也讓一些公司不遵守政府的最低工資限制，導致工人受到剝削。

（編譯：立行/責編：路西）