圖輯：滑鐵盧兩百年 紀念展覽掀熱潮
讓歐洲歷史政治改觀的滑鐵盧戰役在今年適逢200週年。英國舉辦多個展覽，以示紀念。
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讓歐洲歷史改觀的滑鐵盧戰役今年適逢200週年。英國舉辦多個展覽，以示紀念。溫莎堡的展覽品中就包括了這幀著名的拿破崙征戰跨越冰封阿爾卑斯山的油畫。
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一度由拿破崙所有的紅色外袍也在展出之列。外袍設計特別，圖案頗有中東風格。
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拿破崙崇拜古代的著名戰士。這張小桌子屬他所有，上面有包括俄羅斯沙王阿里山大大帝等著名將領的塑像。
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當然，展品中難免有滑鐵盧戰役勝利一方的展品。這把椅子所用的木材來自當年英國將領威靈頓公爵指揮大軍對抗拿破崙時所在的小山上的一顆大樹。
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椅子上有一塊紀念牌，說明椅子是獻給英王喬治四世的。
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這次展覽也包括了不少有關人物的畫像，例如當時的英王喬治，和威靈頓公爵等。
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這次在溫莎堡的展覽在著名的滑鐵盧廳舉行。這個廳就是為了紀念這場在1815年的戰役而設的。
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除了溫莎堡以外，大英博物館也舉行有關的展覽，主題是拿破崙。這是他的頭像。
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展品中包括了一幀當年的英國漫畫。圖中可見英國的威靈頓公爵竭力把拿破崙壓在垃圾桶中，可謂是當年的戰爭宣傳作品。
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另一幀頗具諷刺意味的漫畫顯示英王喬治三世用望遠鏡試圖找拿破崙，其中含義明顯是取笑拿破崙身材矮小。