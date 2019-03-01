英國BBC著名「花匠」背後不為人知的故事

Image caption BBC園藝節目著名主持人蒙蒂·唐（Monty Don）

公園綠地，鳥語花香，不但令人身心愉悅，神清氣爽，它可能還有治病療傷、癒合心靈的功效。

這並不是異想天開。有越來越多的證據顯示植物和綠地對人們身心健康的重要性，尤其是人的精神健康。

這一點可能沒有誰再比BBC著名電視園藝節目《園藝世界》（Gardening's World）的主持人蒙蒂·唐（Monty Don）體會更深的了。

表面上看，蒙蒂是英國家喻戶曉的成功人士。他獲得過大英帝國官佐勳章（OBE），是BBC《園藝節目》的知名主持人，出版過園藝書籍。

蒙蒂還擁有人們夢寐以求的美輪美奐的大花園，BBC的園藝節目也從2011年開始在蒙蒂家的大花園Longmeadow拍攝。

嚴重抑鬱

Image caption 切爾西花展開始注重園藝與健康的關係。

然而，蒙蒂曾有過曲折不幸的經歷。他曾患有嚴重的抑鬱症，並經歷過一次輕微中風。

他曾不止一次公開談論過自己的抑鬱病情，並稱是園藝拯救了他。他說：「泥土給我帶來的癒合好於任何藥物」。

英國國王基金會健康智庫的一份報告稱，綠地空間和園藝活動對包括癌症患者、失智症（俗稱老年癡呆）、抑鬱症等許多病人都有好處。

園藝對人的癒合作用就在春風化雨，潤物無聲中進行，一切都在潛移默化中完成。

破產轉行

Image caption 蒙蒂（左）和另外兩名主持人一起主持切爾西花展。

劍橋大學畢業的蒙蒂生活並非一番風順。1980年代，他和同是劍橋畢業的妻子成立了一家服裝珠寶飾品公司。正當事業蒸蒸日上、春風得意之際，他們的公司卻在90年代初不幸倒閉。

公司倒閉讓蒙蒂傾家蕩產，身無分文，還欠下巨額債務 。蒙蒂在1992-93年也處於「失業」狀態。

蒙蒂後來在講述那段經歷時，曾形容自己像是「任人屠宰的羔羊」。

公開資料說，蒙蒂父母死於1980年代的一場車禍，他的雙胞胎妹妹也在19歲時死於車禍。因此，蒙蒂從25歲時起就一直受抑鬱症的煎熬。加上90年代自己經營的公司破產更加重了病情。

破產後蒙蒂一家搬到倫敦北部的赫里福德郡，開始整理那裏荒蕪已久的花園。

蒙蒂的抑鬱症也隨著打理花園而不知不覺地好轉。其中，蒙蒂特意闢出一塊空地，並把它命名為珠寶花園（Jewel Garden）。

「業餘園丁」

Image caption 花園綠地對人們的身心健康起著重要作用。

蒙蒂自己承認是業餘園丁和專業作家。他從2003年起出任BBC園藝世界節目的主持人，是當時該檔節目36年歷史上啟用的第一位沒有受過正規訓練的園藝專家。

但或許得益於家族的遺傳基因。蒙蒂的爺爺奶奶都是蘇格蘭的植物學家。

蒙蒂從小就是「狂熱的」園藝愛好者。用他自己的話說，他的園藝權知識來自於終生對園藝的熱愛和癡迷。

一些中國園藝愛好者還把蒙蒂稱為萌叔或是帥大叔。

2014年，蒙蒂開始擔當英國著名的切爾西花展（Chelsea Flower Show）節目的主要主持人。

蒙蒂在最新一期《園藝世界》的雜誌上撰文表示，人們目前對園藝在治療心理疾患的探索才剛剛開始。但好消息是，人們對此越來越重視。正有大筆的投資用於園藝治病的研究。

其實，英國皇家園藝協會（The Royal Horticultural Society）在嘗試用園藝幫助「治療」一些精神健康疾病方面已經有一段時間了。

一年一度的切爾西花展（Chelsea Flower Show）在其展示花園的設計中，越來越關注「治病療傷」的需要。特別是今年的切爾西花展，許多花園在設計中將特別注重探索花園綠地與健康之間的關係。

這裏特別值得一提的是，英國王室劍橋公爵夫人凱特也將參與幫助設計其中的一個園藝展。該展覽將向人們展示室外園藝活動給人們身心健康帶來的好處。

園藝神效

Image caption 蒙蒂說，「當你種下東西的時候，就是在這個雜亂無章、充滿壓力、甚至有時非常駭人的世界中投資了一個美麗的希望。」

英國家庭醫生在給病人問診下藥時，通常建議病人要適當運動並改善飲食。

蒙蒂表示，如果未來醫生也能把園藝當作「藥方」來開，絶對是一件好事。

根據英國《衛報》報道，倫敦一些地方的家庭醫生其實已經開始把園藝作為給病人開處方的一部分。這樣做的效果減少了病人看醫生和急診的需求，改善了病人的心情和睡眠。

蒙蒂說，園藝是一項全方位的運動。他認為園藝是在混亂中尋找美麗的一種方式。

他說，「當你種下東西的時候，就是在這個雜亂無章、充滿壓力、甚至有時非常駭人的世界中投資了一個美麗的希望。」

英國許多臨終關懷醫院（Hospice）都有精心設計的花園，兼顧到病人以及家屬的需求。在植物的搭配上也是有所講究的，比如種植一些能刺激和喚起記憶的植物迷迭香等，讓病人及其家屬能夠享有一個高質量的寶貴時光。

專家稱，園藝可以使人走出去，享受綠地空間，讓人感覺身心放鬆。

泥土可以讓人情緒穩定、減少焦慮和壓力等。

Image caption 園藝可以讓你與大自然同步。在你耕耘和收獲的同時，你的身心也變得更加開心和健康。

而且，泥土中的各種微生物有助於提升孩子的免疫力，減少過敏和氣喘機率，還能增加大腦血清素，讓孩子更快樂。

即使沒有自己的花園綠地，還可以參與社區的園藝活動，增加與人交流和互動的機會。甚至在家裏的陽台、室內都可以養花種草，改善居家環境和空氣質量，達到身心愉快的目的。

例如，在倫敦的蘭貝斯地區，由醫生、護士、病人以及當地社區居民共同組成了11個種菜網絡。人們一起經營花園、學習園藝知識，收獲的瓜果蔬菜用於醫院食堂。

根據英國國王基金會健康智庫報告的一項研究發現，那些附近有花園的患者暴力行為減少19%，相比之下沒有花園的病人暴力行為則上升了7倍。

許多研究還顯示，花園可以改變醫院病人、員工、來訪者之間的長期互動，並幫助人們重新拾回過去的興趣。

另外，花園可以降低抑鬱程度，減輕孤獨、焦慮和壓力。同時還可以幫助老年人改善平衡，並對心臟病、肥胖症等都有益處。

蒙蒂認為，園藝可以讓你與大自然同步。在你耕耘和收獲的同時，你的身心也變得更加開朗。當你直接參與植物的生長過程，當你的雙手沾滿了泥土，傾入了你的心血和愛時，你和你周圍人的世界都將變得更美好。