紀念霍金 新版英鎊硬幣鑄上「大黑洞」

Image copyright Royal Mint Image caption 設計師希望在硬幣上安裝一個黑洞

斯蒂芬·霍金教授（Stephen Hawking）在黑洞方面的開創性研究，為其獲得了出現在新版50便士硬幣上的榮譽。

這位物理學家去年去年去世，享年76歲。

他加入了包括艾薩克·牛頓爵士和查爾斯·達爾文在內的一群精英科學家，出現在新版硬幣上。

設計師愛德威那·艾里斯（Edwina Ellis）說，「我想在這枚小硬幣上做出一個大黑洞，並希望他能在這裏，看了這個點子哈哈大笑。」

Image copyright Getty Images Image caption 霍金教授生前是世界知名的科學家

「最大成就」

她說她想要反映霍金生前是如何讓難以令人親近的議題，成為引人入勝並讓人引起共鳴的題材，特別是黑洞議題。

霍金教授的女兒露西和弟弟丁姆日前一同拜訪了皇家造幣廠（Royal Mint），看到了硬幣。

她說：「出現在硬幣上是極大的榮幸，我希望父親會很高興能與牛頓爵士和達爾文等科學家在錢幣上出現。」

霍金曾告訴BBC，他認為發現黑洞並非完全是黑色的將是他「最大的成就」。

Image copyright EPA Image caption 霍金教授在他最暢銷的書《時間簡史》中解釋了黑洞。

「漸凍症」

22歲時，霍金被診斷出患有一種罕見的運動神經元疾病「漸凍症」，並被告知僅有幾年可活。

1964年，霍金與其愛侶簡成婚時，醫生估計他的壽命只餘兩至三年。霍金病情惡化的速度比預期的慢，至1970年無法行走， 他開始使用輪椅。其後幾年，肌肉萎縮情況日益嚴重，全身能夠活動的部分僅剩幾個手指。

1985年，霍金身體出現嚴重的併發症肺炎，醫生為其進行氣管手術，雖然救回性命，但霍金自此失去說話能力，只能依靠手指按動一個講話器按鈕表達自己的思想以及與外界交流。

在此情況下，霍金仍於1988年完成《時間簡史》一書。這本深入淺出介紹宇宙學的著作，在全球的發行量數以千萬計。

Image copyright PA Image caption 埃迪·雷德梅恩（Eddie Redmayne） 飾演霍金拿下奧斯卡男主角獎

他在劍橋大學擔任盧卡斯講座數學教授30年。

霍金觀點

霍金相信，自己的病況事實上帶來了好處，令他的生命歷程更加有意思。「我21歲時對生命已經是零期望，此後的一切都是額外的好處，」他曾在一次訪問中如是說。

2014年霍金表示，對生命絶望並自殺是錯的，除非你處於巨大痛苦之中，但是這個決定因人而異。

「我們不應該剝奪個人決定去死的自由。」

霍金也承認，在他接受器官切開術的時候，他曾經嘗試自殺。

Image copyright Reuters Image caption 2018年3月14日霍金過世，數千民眾夾在街道兩旁向他告別。

2016年霍金教授表示，「強大人工智能的崛起可能是人類遇到的最好的事情，也可能是最壞的事情，但我們還不知道答案。」

他說，「未來智能中心」的一個簡單使命就是弄清楚人工智能是不是會毀滅人類。

霍金教授也被認為可能是今夏發行的50英鎊紙幣上的新面孔。