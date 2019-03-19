英國富翁成長史 從中學不及格到酒店大亨

Image copyright Robin Hutson Image caption 羅賓·哈德森（Robin Hutson）在酒店業的履歷豐富多彩。

如果不是在中學畢業考試中考得一塌糊塗，他的人生應該沒有如此精彩和成功。

哈德森是英國高端酒店集團自家養殖酒店（Home Grown Hotels）的創始人和總裁。他的個人經歷與世界各地的商界領袖們相比，真可謂別具一格。

現年62歲的哈德森回憶起當年的中學生活時說：「我的中學會考所有科目都不及格，結果沒有任何一所高中願意接收我。就這樣，我不得不找點事情做。」

Image copyright Robin Hutson Image caption 為了創業，妻子朱迪同意將住房作為抵押籌措資金。

「我當時16歲，除了對追女孩子有興趣，沒什麼別的興趣。我媽媽就說，你一直都喜歡在廚房裏添亂啊。」

於是，媽媽建議兒子報讀了酒店和飲食課程，這培養了他從事酒店行業的興趣。

1994年，他創辦了廣受歡迎的連鎖酒店「Hotel du Vin」, 10年後與商業合伙人以6600萬英鎊將公司出售，躋身富豪行列。

從2011年起，他開始組建另一連鎖酒店品牌「豬」（The Pig）。如今這一酒店在英格蘭南部已經有六家分店，而這個品牌後的公司——自家養殖，年收入超過2000萬英鎊。

哈德森在酒店業的成功，使他名列英國最有影響力的酒店東家行列。他的學徒經歷，與其他人相比可謂無懈可擊，曾經效力過倫敦一系列的豪華酒店。

1970年代，初中畢業後的哈德森，進入倫敦南部薩里郡的一家餐飲學校學習。畢業後，他又加入了當時著名的薩沃伊酒店集團（Savoy Group）的管理培訓課程。

Image copyright Home Grown Hotels Image caption 哈德森開辦的酒店對食品尤其重視

課程結束後，他先在一家倫敦五星級酒店當侍應生，之後又轉到了在巴黎的另一家五星級酒店。23歲時，他回到倫敦，成為著名的伯克利酒店（The Berkeley）有史以來最年輕的前台經理。

此後，他在百慕大（Bermuda）的一個酒店工作過兩年。28歲時，他很幸運地回到英國，出任在漢普郡一家酒店的總經理。

在這個位置上他做了8年後，決定自己創業。

「我當時36歲，給別人打工了好多年，我想自己是不是一輩子都這樣下去，還是要嘗試做點別的。」

他最後選擇了做點別的：市中心的一家精品酒店，提供精緻的食物和酒水。

Image copyright Home Grown Hotels Image caption 豬酒店絶大部分都開辦在英國鄉間，是人們休閒的好去處。

1994年，他與做過調酒師的好朋友一起，在漢普郡的溫切斯特，開創了第一家酒店。

為了融資，他說服妻子朱迪同意將自家住的房子做了抵押。「這應該是朱迪做過的最勇敢的事情。謝天謝地她同意了。」

哈德森和朋友兩人從親朋好友那裏籌集了50萬英鎊，又從銀行借了75萬英鎊。

哈德森說：「為了籌錢，我幾乎問遍了所有的朋友。」

資金短缺的情況下，這兩個創業者被迫捲起袖子自己幹。

Image copyright Robin Hutson Image caption 業餘時間，哈德森喜歡騎摩托長途跋涉。去年12月，完成了7000公里騎行穿越智利和阿根廷。

「我和朋友都輪過夜班，累了就睡在沙發上。」

「非常累，我們什麼都做過，凖備早飯，在餐館裏端盤子。但我們第一年就盈利了。」

他們總是致力於為客人提供新的服務，所以這家酒店在房間提供的茶水服務包括鮮奶，還提供新鮮磨制的咖啡。

雖然這樣的服務在現在看完全沒有新意，但是當年在酒店行業可被看作是「革命性的創舉」。

Image copyright Robin Hutson Image caption 哈德森受紐約斑點豬餐館的啟發，把酒店的名字定為「豬」。

就這樣，他的精品酒店從1家增加到6家。到創業10週年時，他和合伙人將生意出售給了一家投資集團。他說，人家開價太好了，他們沒法拒絶。

此後，他在一家連鎖私人會所當了4年的主席。2008年，他在漢姆郡建起了一個全新的五星級酒店。2011年，他在附近開了第一家「豬」酒店。他說，給酒店起這個名字是受了紐約著名的斑點豬（The Spotted Pig）餐館的啟發。

《精品酒店東主》雜誌的編輯朱伊·蒙克（Zoe Monk）說，哈德森的成功秘訣在於「他能看到市場的走向，發現酒店服務業的空白。」

談及目前英國的脫歐前景，哈德森表示對員工短缺的擔心。「酒店業的每個人都擔心招人會越來越難。我們這個行業通常非常依賴來自英國以外的僱員。我們現在700個僱員中四分之一不是英國人。」

至於今後酒店的發展，哈德森表示，自己無意把公司發展成有幾十個酒店的連鎖集團。

「這不是我想做的。我也不知道今後還開多少家。但是，每一家酒店都必須找對房子、找對地方。」