Image copyright BBC World Service Image caption 德國隊擊敗葡萄牙，取得首場歐錦賽勝利。

在眾人期待的B組比賽中，戈麥斯助德國小勝，葡萄牙缺乏鬥志遭懲罰。

在歐錦賽第二天的B組比賽中，在丹麥爆冷擊敗荷蘭之後，另外兩支球隊 - 德國和葡萄牙也進行了激烈較量。結果奪冠的熱門德國以1-0小勝葡萄牙。

雖然本場比賽一直被認為是最為人所期待的小組賽，但上半場雙方在場上都沒有什麼作為。

曾經三次獲得了世界杯冠軍的德國隊陣容中包括了七名拜仁慕尼黑隊的球員，從上半場的表現來看，他們似乎仍然沒有走出歐洲冠軍杯失利的陰影。

比賽進行到第12分鐘，葡萄牙前鋒對德國守門員犯規吃到黃牌。第17分鐘，羅納爾多表現精彩，並為葡萄牙創造角球機會，但是未能如願入門。

雖然在上半場德國隊的控球率相對較高，然而葡萄牙的防守非常牢固，因此德國的射門機會並不多。葡萄牙則是以防守反擊的策略，試圖突破對方防線。但整體來說，該隊打得比較保守。

離中場結束還有一分鐘，葡萄牙隊的佩佩有射門機會，結果球打在門線上，讓德國隊上下出了一身冷汗。

下半場一開始，德國就開始進攻，試圖突破對方防線。

到了第72分鐘，德國終於獲得射門機會，戈麥斯的一記頭球打入了葡萄牙球網的右下腳。

在此之後，葡萄牙的精神狀態發生了很大的變化，發起了猛攻，並在第87分鐘在德國隊門前發組織了一系列的進攻，但最後無果而終。

雙方1：0的結果保持到終場。葡萄牙也為前70分鐘沒有積極爭取而付出了代價。

德國則顯示了一貫的作風，那就是球風不一定漂亮，但是能以小勝獲三分。

由於荷蘭在早些時候爆冷門輸給丹麥，因此在這個「死亡小組」中，葡萄牙和荷蘭都會在未來兩場比賽中竭盡全力，爭取難得的出線機會。

而從來沒有得過歐錦冠軍的葡萄牙則希望能夠小組出線，以有機會完成奪冠心願。

不過相對於這兩個球隊，德國則以三分領先，若能在與荷蘭的比賽中有所作為，那麼就很有可能以小組第一的身份進入八強。