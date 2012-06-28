Image copyright BBC World Service Image caption 彭帥、鄭潔首輪雙打失利，但她們認為「將有助有針對性的訓練」。

鄭潔、彭帥兩人的雙打對手埃拉科維奇(Marina Erakovic)賽後對BBC英倫網說對手「不夠默契」，與兩位中國選手分析相同。

首輪雙打兩盤擊敗「帥潔」組合，埃拉科維奇賽後首先提起的，還是法網第二輪被「帥潔」組合擊敗的記憶。

這名新西蘭頭號女選手說，她深知鄭潔、彭帥「都很厲害」，所以此次溫網女雙，就和搭檔的泰國女將塔納蘇甘(Tamarine Tanasugarn)計劃著「要打得更主動、兇狠」。

埃拉科維奇分析，女雙首輪淘汰鄭潔、彭帥，得益於「發球」、和「自己在網前的表現」。她說：「我們倆擊敗了一對強有力的組合！」

她同時很高興這次和塔納蘇甘合作得「很默契」，並說：「比賽中的策略，大部分都得手了。」

埃拉科維奇透露，她比賽之餘也和塔納蘇甘「很聊得來」，不過「聊的都跟網球無關」。她說，首輪比賽，她們倆就不斷「逗趣」。

她說：「我們倆這麼緊密的關係，肯定對比賽成績有幫助！」

單打順利闖入第三輪的鄭潔賽後對雙打失利的分析，與對手不謀而合。鄭潔解釋諸多失誤時說：「之前我們倆沒有在草地有熱身賽，再說對手也挺有實力的。」

鄭潔認為，從前在國家隊時，她和彭帥「固定訓練的時間很長」。但各自發展職業生涯以來，「碰在一起的時間確實很少」。

鄭潔同時認同，與最早中國女將雙打成績出色不同，中國女選手目前單打成績提高迅猛，但雙打遜色。

鄭潔說：「我們真是非常想打好雙打。」

埃拉科維奇對BBC英倫網說，她和塔納蘇甘「有默契」、加上「雙方教練都和她們一起分析比賽」，讓她們此次備戰溫網雙打「很受益」。

她說：「我們越是享受比賽，打出的成績就越好！」

而彭帥賽後感覺，由於缺乏熱身，此次雙打一上來「感到有些陌生」。

鄭潔也認為「(雙打)打得少、不熟悉」。她說：「有時，我不知道什麼時候該去搶、去換位。」

埃拉科維奇調侃說，其實她和塔納蘇甘的「個性完全不同」。她說，塔納蘇甘「很善長與人打交道」，而她「是個內向、安靜的人」。

單打第二輪被淘汰的埃拉科維奇在稱讚彭帥、鄭潔單打「很出色」同時，也認為「帥潔」組合「有實力」。

她指出：「只不過草地網球不太一樣，我們倆應該更喜歡打草地，而且草地比賽的次數比她們多。」

賽後，儘管失望、但較平靜的鄭潔和彭帥，也感覺去年溫網打入女雙前四的對手「更適合草地比賽」。

彭帥承認，雙打「發揮得不夠好」，對方「發球、和底線壓得我們很難受」。

鄭潔表示，雙打失利「不可怕」，將「更助於之後的針對性訓練」。她說，這樣會對奧運會比賽「更有幫助」。

鄭潔說，她寧願將這次雙打被淘汰，當作是「為奧運會敲響的警鐘」。

單打

鄭潔當天早些時候戰勝加拿大選手沃茲尼亞克(Aleksandra Wozniak)。她在說起這場幫助她順利打入溫網第三輪的比賽時，認為「打得很輕鬆」，體能「不影響雙打」。

之前兩次交手失利，讓鄭潔感覺本場取勝「很高興」。

鄭潔透露，賽前進行了周密凖備，「看了她的比賽錄像」，「也和教練商量如何打」。

鄭潔說，這場取勝的比賽「凖備得非常仔細」。

鄭潔總結自己第二輪獲勝的秘訣是，「比賽掌握得好」、且「抓分更緊」。

鄭潔表示，自己並沒太關注李娜被淘汰的比賽。她說：「大滿貫比賽就是這樣，不一定是什麼選手就會給你造成威脅。」

鄭潔說，她「很期待」下輪和「小威」交手。

她表示，和「小威交手」，也會調動她「最大能量」。她說：「我沒有壓力，完全抱著衝擊她(「小威」)的心態。」

鄭潔說，如果能讓與「小威」的比賽陷入僵持，她「就有機會」。