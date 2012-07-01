Image copyright BBC World Service Image caption BBC現場解說丹尼斯盛讚鄭潔。

在中央球場現場解說鄭潔和「小威」比賽的BBC溫網解說員丹尼斯(Chris Dennis)表示，鄭潔的表現不僅「超級棒」，而且「在很多方面比「小威」更強」。

丹尼斯總結說，整場比賽裏，鄭潔與「小威」「平分秋色」，並在很多地方「更勝一籌」。

兇狠

丹尼斯分析說，作為一名「技術全面」、「適合草地的重心低」的女將，鄭潔在比賽裏，「特別是頭兩盤裏」，「擊球極其兇狠」。

他說，在當時情況下，就算是「身形碩大」的「小威」為了保持節奏，「也頗費一番力氣」。

丹尼斯說，面對鄭潔「強勢、兇狠」的表現，「小威」必須「要「深挖」自己每一份潛能來爭取打贏」。

BBC溫網解說員丹尼斯認為，「小威」最終在第三盤「靠四次溫網奪冠的經驗」艱苦擊敗鄭潔。

同時，丹尼斯也指出，出現在今年溫網的「小威」「並不在最佳狀態上」。他說，「今年沒怎麼打比賽」的「小威」正處於「職業生涯即將走到盡頭」的階段。

丹尼斯補充說，無論「小威」是否在狀態，鄭潔「超級精彩」的表現「是不容小覷的」。

丹尼斯特別提到，鄭潔擊球的「兇猛和高速」讓他深感這名中國選手在對陣前溫網冠軍時的「韌勁」。

他說：「我坐在解說的位置上，能明顯感到(鄭潔)擊球時的速度之快和兇猛。」

丹尼斯說，同時給他留下深刻印象的，還有鄭潔的「有效的跑動」，「多次讓「小威」大吃一驚」。

他說，在這種情形下，「小威」每一分都要比她預期的「多打上個兩、三板」。

丹尼斯形容這場歷時兩個多小時的激戰「太激烈」。他說，鄭潔和「小威」都能在發球局得分，讓所有人當時都感覺「勝負難料」，並為比賽「定調」。

心理

丹尼斯認為，鄭潔「應該感到雖敗猶榮」。

他肯定地說，鄭潔本場的表現，「要比她的世界排名的水平高出一大截」。

這名資深的BBC溫網評論員表示，他對鄭潔「強大的心理素質」「印象深刻」，並且和另一位中國女將李娜「形成鮮明對比」。

他指出，相比鄭潔，李娜「在最近幾個月比賽裏，心理狀態沒這麼好」。

丹尼斯最後說，儘管鄭潔「體能狀態極佳」，但「有那麼幾次走神」，讓「小威」「絕處逢生」。