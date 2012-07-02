Image copyright BBC World Service Image caption 溫網期間，拉夫斯一大早上班巡遊，驅趕鴿子。

一年一度的溫網是球迷的熱愛，無論在現場還是電視機前欣賞比賽，都需要感謝幕後英雄——一隻名為拉夫斯（Rufus）的老鷹。

溫網期間，拉夫斯每周來此巡遊三次，即可保證溫網上空沒有鴿子，確保球員打球時，不會受到落入球場的「不速之客」的干擾。

但是，上周五，拉夫斯「下班後」失蹤，各大媒體紛紛報道，成為溫網賽場外揪心的故事。

事隔三天後，拉夫斯終於有了下落，如今回到主人伊莫根·戴維斯（Imogen Davies）的手裏，而且毫髮未傷。

失蹤

「拉夫斯」其實是美洲哈里斯鷹（又名慄翅鷹），個頭不太大，長度在46至76厘米之間，翼展1.1米，中型猛禽。

今年四歲的拉夫斯執行溫網工作已有幾年，以前都是下班後被主人帶回家，但考慮到拉夫斯早上五點就要「上班」，來迴路途勞累，於是上周四「下班」後就被留在溫網附近的一個停車場。

不料被裝在盒子裏的拉夫斯被盜，倫敦警察隨後介入，展開搜尋。

拉夫斯的失蹤成為溫網大新聞，不少人都關心他的去向。拉夫斯的主人也在推特網站上發佈消息，一時間，「全民開始搜尋老鷹」。

終於，一名公眾在溫網球場附近的草叢裏發現了這個盒子以及拉夫斯，隨後按照盒子上的電話號碼給生產商打電話，生產商稱這不是他們的鷹，建議直接與警方和動物收容和保護組織RSPCA聯繫。

Image copyright BBC World Service Image caption 拉夫斯失蹤前一天，與主人一道在溫網上班。

重返上崗

周日（7月1日 ）晚間，拉夫斯終於與主人團聚。戴維斯說，拉夫斯除了腳有些腫脹外，別來無恙，吃飽喝足後即可重回溫網上崗。

戴維斯說，公眾對拉夫斯的關注讓她感動不已。自從失蹤後，已有大約2000人在微博上跟蹤拉夫斯。

與其他出入溫網賽地人員一樣，拉夫斯有自己的出入證，上面寫著：姓名：拉夫斯；職務：嚇鳥者（Bird Scarer)：單位：禽鳥控制系統公司。